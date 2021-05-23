Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan"Kuşlar Da Gitti", "Yağmurcuk Kuşu" ve "Tek Kanatlı Bir Kuş" eserlerinin yazarı kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan "Kuşlar Da Gitti", "Yağmurcuk Kuşu" ve "Tek Kanatlı Bir Kuş" eserlerinin yazarı kimdir? sorusunun cevabı şöyle;