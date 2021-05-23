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Haberler Medya Haberleri "Kuşlar Da Gitti", "Yağmurcuk Kuşu" ve "Tek Kanatlı Bir Kuş" eserlerinin yazarı kimdir?
Giriş Tarihi: 23.5.2021 22:38 Son Güncelleme: 23.5.2021 22:39

"Kuşlar Da Gitti", "Yağmurcuk Kuşu" ve "Tek Kanatlı Bir Kuş" eserlerinin yazarı kimdir?

Kuşlar Da Gitti, Yağmurcuk Kuşu ve Tek Kanatlı Bir Kuş eserlerinin yazarı kimdir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan "Kuşlar Da Gitti", "Yağmurcuk Kuşu" ve "Tek Kanatlı Bir Kuş" eserlerinin yazarı kimdir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen "Kuşlar Da Gitti", "Yağmurcuk Kuşu" ve "Tek Kanatlı Bir Kuş" eserlerinin yazarı kimdir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan"Kuşlar Da Gitti", "Yağmurcuk Kuşu" ve "Tek Kanatlı Bir Kuş" eserlerinin yazarı kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan "Kuşlar Da Gitti", "Yağmurcuk Kuşu" ve "Tek Kanatlı Bir Kuş" eserlerinin yazarı kimdir? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: "Kuşlar Da Gitti", "Yağmurcuk Kuşu" ve "Tek Kanatlı Bir Kuş" eserlerinin yazarı kimdir?

CEVAP:

A- Orhan Kemal
B- Yaşar Kemal (Cevap)
C- Yahya kemal Beyatlı
D- Kemal Tahir

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"Kuşlar Da Gitti", "Yağmurcuk Kuşu" ve "Tek Kanatlı Bir Kuş" eserlerinin yazarı kimdir?
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