Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin, adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin, adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir? sorusunun cevabı şöyle;