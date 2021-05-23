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Giriş Tarihi: 23.5.2021 22:58 Son Güncelleme: 23.5.2021 22:58

Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin, adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir?

Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin, adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin, adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin, adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin, adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin, adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin, adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir?

CEVAP:

A- Somon (CEVAP)
B- Pirinç
C- Soya
D- Ginseng

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Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin, adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir?
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