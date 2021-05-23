



MENAJERİMİ ARA 38. BÖLÜM ÖZETİ

La Casa De Papel projesi için düşündükleri oyuncular son anda farklı sebeplerden dolayı gelemeyince üç menajer çok sinirlenir. Bunun üzerine Dicle, önceden tanıdığı Alper için harekete geçer. Dicle, Ceyda'nın ajanstan kaçırdığı Alper'e La Casa De Papel'deki rolden bahsederken onu Ego Ajans'tan vazgeçmemesi konusunda ikna etmek için elinden geleni yapar.