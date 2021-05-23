Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Menajerimi Ara 38. bölüm izle! Kıraç ve Çınar, oyuncuları için başrol fırsatını kapmak adına her yolu deniyor
Giriş Tarihi: 24.5.2021 00:26 Son Güncelleme: 24.5.2021 00:26

38. bölüm izle! Kıraç ve Çınar, oyuncuları için başrol fırsatını kapmak adına her yolu deniyor

Menajerimi Ara 38. bölüm izle! Kıraç ve Çınar, oyuncuları için başrol fırsatını kapmak adına her yolu deniyor

ekranlarında her hafta Pazar günleri yayınlanan dizisi 38. bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Kıraç ve Çınar, oyuncuları için başrol fırsatını kapmak adına her yolu deniyor. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “Menajerimi Ara 38. bölüm izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Star TV ile ve özet detayları.

Menajerimi Ara 38. son bölümle Star TV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösteriminin bitmesinin ardından, izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Menajerimi Ara 38. bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

MENAJERİMİ ARA 38. BÖLÜM İZLE

Star TV aracılığıyla Menajerimi Ara 38. bölüm izleme linki ve son bölüm özetinden detaylar şöyle;



Aşağıdaki link ile Menajerimi Ara 38. bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/menajerimi-ara/bolumler



MENAJERİMİ ARA 38. BÖLÜM ÖZETİ

La Casa De Papel projesi için düşündükleri oyuncular son anda farklı sebeplerden dolayı gelemeyince üç menajer çok sinirlenir. Bunun üzerine Dicle, önceden tanıdığı Alper için harekete geçer. Dicle, Ceyda'nın ajanstan kaçırdığı Alper'e La Casa De Papel'deki rolden bahsederken onu Ego Ajans'tan vazgeçmemesi konusunda ikna etmek için elinden geleni yapar.



Dicle, bir yandan Alper'le görüşmelerini sürdürürken bir yandan da çocuk oyuncusu Melek'in şiddet gördüğü gerçeğiyle baş başa kalır. Öte yandan, Ay Yapım'ın yeni projesi 'Ada Masalı'nın yönetmeni, Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'la çalışmak ister.



Ayça'nın menajeri Kıraç ile Alp'in menajeri Çınar, başrol fırsatını kaçırmamak için oyuncularını var olan projelerinden çıkartmanın yollarını ararlar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Menajerimi Ara 38. bölüm izle! Kıraç ve Çınar, oyuncuları için başrol fırsatını kapmak adına her yolu deniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA