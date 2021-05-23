Menajerimi Ara 38. son bölümle Star TV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösteriminin bitmesinin ardından, izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Menajerimi Ara 38. bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
Star TV aracılığıyla Menajerimi Ara 38. bölüm izleme linki ve son bölüm özetinden detaylar şöyle;
Aşağıdaki link ile Menajerimi Ara 38. bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
La Casa De Papel projesi için düşündükleri oyuncular son anda farklı sebeplerden dolayı gelemeyince üç menajer çok sinirlenir. Bunun üzerine Dicle, önceden tanıdığı Alper için harekete geçer. Dicle, Ceyda'nın ajanstan kaçırdığı Alper'e La Casa De Papel'deki rolden bahsederken onu Ego Ajans'tan vazgeçmemesi konusunda ikna etmek için elinden geleni yapar.
Dicle, bir yandan Alper'le görüşmelerini sürdürürken bir yandan da çocuk oyuncusu Melek'in şiddet gördüğü gerçeğiyle baş başa kalır. Öte yandan, Ay Yapım'ın yeni projesi 'Ada Masalı'nın yönetmeni, Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'la çalışmak ister.
Ayça'nın menajeri Kıraç ile Alp'in menajeri Çınar, başrol fırsatını kaçırmamak için oyuncularını var olan projelerinden çıkartmanın yollarını ararlar.