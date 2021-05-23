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Giriş Tarihi: 23.5.2021 23:27 Son Güncelleme: 23.5.2021 23:28

"Penterafobi"si olan birisi hangisinden muzdariptir?

Penterafobisi olan birisi hangisinden muzdariptir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan "Penterafobi"si olan birisi hangisinden muzdariptir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen "Penterafobi"si olan birisi hangisinden muzdariptir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan "Penterafobi"si olan birisi hangisinden muzdariptir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan "Penterafobi"si olan birisi hangisinden muzdariptir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: "Penterafobi"si olan birisi hangisinden muzdariptir?

CEVAP:

A- Kedi Korkusu
B- Beşin katları korkusu
C- Kaynana korkusu (CEVAP)
D- Teras korkusu

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"Penterafobi"si olan birisi hangisinden muzdariptir?
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