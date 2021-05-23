Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini yaptığı hangi film, herhangi bir dalda Oscar ödülü kazanmamıştır?
Giriş Tarihi: 23.5.2021 21:54 Son Güncelleme: 23.5.2021 21:54

, herhangi bir dalda ödülü kazanmamıştır?

Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini yaptığı hangi film, herhangi bir dalda Oscar ödülü kazanmamıştır?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan , herhangi bir dalda ödülü kazanmamıştır? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen ’nun yönetmenliğini yaptığı hangi film, herhangi bir dalda Oscar ödülü kazanmamıştır? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini yaptığı hangi film, herhangi bir dalda Oscar ödülü kazanmamıştır? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini yaptığı hangi film, herhangi bir dalda Oscar ödülü kazanmamıştır? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini yaptığı hangi film, herhangi bir dalda Oscar ödülü kazanmamıştır?

A- Ucuz Roman
B- Soysuzlar Çetesi
C- Bir Zamanlar... Hollywood'da
D- Rezervuar Köpekleri (cevap)

ARKADAŞINA GÖNDER
Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini yaptığı hangi film, herhangi bir dalda Oscar ödülü kazanmamıştır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA