Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini yaptığı hangi film, herhangi bir dalda Oscar ödülü kazanmamıştır? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini yaptığı hangi film, herhangi bir dalda Oscar ödülü kazanmamıştır? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini yaptığı hangi film, herhangi bir dalda Oscar ödülü kazanmamıştır?

A- Ucuz Roman

B- Soysuzlar Çetesi

C- Bir Zamanlar... Hollywood'da

D- Rezervuar Köpekleri (cevap)