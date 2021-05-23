Survivor yarışmasında mavi ile kırmızı takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Çeyrek finale az bir zaman kala, adada kalmak isteyen yarışmacılar bütün güçlerini ortaya koyarken zorlu parkurda mücadele etmeye devam ediyorlar. 22 Mayıs Cumartesi akşamı ekrana gelen dokunulmazlık oyununda heyecan ve tansiyon yükseliyor, yarışmacılar arasında gerginlik yaşanıyor. Özellikle; İsmail ve Steven, Batuhan ve Steven arasındaki tartışmalar şimdiden merak ediliyor. Bu kapsamda; Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazanacak? 22 Mayıs SMS sıralaması ile Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte Survivor dokunulmazlık oyunu sonuçları…
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu 10-8 skorla Kırmızı takım kazandı.
YUNANİSTAN TAKIMI İLE BÜYÜK ÖDÜL OYUNU
Survivor'da bu akşam ada konseyinde Acun Ilıcalı, yarışmacılara bir müjde verdi. Yakın zamanda oynanacak ödül oyununda Survivor Yunanistan yarışmasındaki Mavi takım ve Kırmızı takım, Survivor Türkiye'deki aynı renkte takımlar ile birleşecek. Sonrasında karışan takım, büyük ödül oyununa çıkacak.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Türkiye'de bu akşam dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım için ada konseyi toplandı. SMS halk oylaması öncesinde Mavi takım ile Kırmızı takım arasındaki gerginlik gündeme geldi. Söz verilen Steven, Batuhan karşılıklı olarak konuyu açıklamaya çalıştı. Sonrasında Mavi takımda ada oylamasına geçildi. Oylama sonucunda adı en çok yazılan Poyraz, haftanın ilk eleme adayı oldu.