Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu ve hakemliğini de üstlendiği uzun soluklu yarışma Survivor 2021 son bölüm mavi ve kırmızı takımlar arasındaki kritik dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Survivor büyük finale giderek yaklaşılan şu günlerde takımlar arasındaki mücadelenin dozu artarken bugünkü dokunulmazlık oyununda başarı, parkurda en başarılı performans grafiğine sahip takımın oldu. Bu bilgilerle Survivor'da eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlık oyununu kim - hangi takım kazandı? soruları araştırılmaya başlandı.
Survivor 2021 son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve diğer tüm detaylar şu şekilde;
23 Mayıs 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor son bölümde önceki gün oynanan ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında ünlür ve gönüllüler takımlarının karması durumundaki mavi ve kırmızı takımlar 2. dokunulmazlık oyununda ter döktü. Önceki gün dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımdan ada konseyi oylaması sonucunda Poyraz eleme adayı olarak seçilmişti.
Bugünkü dokunulmazlık oyununda ise kıran kırana mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyununda kazanan mavi takım oldu ve yapılan ada konseyinde en fazla oyu alan isim Aleyna Çalışkan olarak eleme potasına giden yarışmacı oldu.