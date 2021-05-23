Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu ve hakemliğini de üstlendiği uzun soluklu yarışma Survivor 2021 son bölüm mavi ve kırmızı takımlar arasındaki kritik dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Survivor büyük finale giderek yaklaşılan şu günlerde takımlar arasındaki mücadelenin dozu artarken bugünkü dokunulmazlık oyununda başarı, parkurda en başarılı performans grafiğine sahip takımın oldu. Bu bilgilerle Survivor'da eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlık oyununu kim - hangi takım kazandı? soruları araştırılmaya başlandı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021 son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve diğer tüm detaylar şu şekilde;