Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri "Uzun saçın cefasını Erkin sefasını ben sürdüm" diyen kimdir?
Giriş Tarihi: 23.5.2021 22:43 Son Güncelleme: 23.5.2021 22:43

"Uzun saçın cefasını Erkin sefasını ben sürdüm" diyen kimdir?

Uzun saçın cefasını Erkin sefasını ben sürdüm diyen kimdir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan "Uzun saçın cefasını Erkin sefasını ben sürdüm" diyen kimdir?sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen "Uzun saçın cefasını Erkin sefasını ben sürdüm" diyen kimdir? kategorisinde 20 Grand Slam Şampiyonluğuna ulaşan ilk tenisçi kimdir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan "Uzun saçın cefasını Erkin sefasını ben sürdüm" diyen kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan "Uzun saçın cefasını Erkin sefasını ben sürdüm" diyen kimdir? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: "Uzun saçın cefasını Erkin sefasını ben sürdüm" diyen kimdir?

CEVAP:

A- Cem Karaca
B- Barış Manço (Cevap)
C- Cahit Berkay
D- Mazhar Alanson

ARKADAŞINA GÖNDER
"Uzun saçın cefasını Erkin sefasını ben sürdüm" diyen kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA