Çukur 129.bölüm fragmanı yayında! Çukur yeni bölüme Sarp Akkaya, Şahram rolüyle dahil oldu!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kenetlenen Koçovalı kardeşler bir yandan Amca'nın izini sürerken diğer yandan Çukur'un yaralarını sarmaya çalışacak.

Koçovalılar'ın elinden son anda kurtulmayı başaran Amca, vuracağı büyük darbe için doğru zamanı beklerken; bütün yetkiyi Şahram adında gizemli bir adama verecek. Yamaç, Çukur'u beladan uzak tutmak için her şeyi kökünden değiştirecek bir yol bulacak. Bu durum Çukur'da yepyeni bir dönemin başlangıcı olurken; aile içinde de herkesin yüzünü güldüren sürpriz gelişmeler yaşanacak. Hem Koçovalılar hem de Çukur uzun zaman sonra huzur içindeyken, Amca'nın hamlesi her şeyi değiştirecek.

Çukur 129. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video