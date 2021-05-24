Çukur 129.bölüm fragmanı yayında! Çukur yeni bölüme Sarp Akkaya, Şahram rolüyle dahil oldu!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memilli, Damla Sönmez gibi isimlerin yer aldığı Çukur yeni bölüm ile 24 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Dizinin final yapacağı tarih belli olurken Şahram rolü ile ünlü oyuncu Sarp Akkaya da kadroya dahil oldu. Çukur yeni bölümde; amcanın son kozu Şahram olacak. Şahram karakterinin final öncesi dengeleri nasıl değiştireceği dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda; Sarp Akkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Çukur yeni bölüm fragman ve özeti ile birlikte Sarp Akkaya hakkında merak edilenler!
ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kenetlenen Koçovalı kardeşler bir yandan Amca'nın izini sürerken diğer yandan Çukur'un yaralarını sarmaya çalışacak.
Koçovalılar'ın elinden son anda kurtulmayı başaran Amca, vuracağı büyük darbe için doğru zamanı beklerken; bütün yetkiyi Şahram adında gizemli bir adama verecek. Yamaç, Çukur'u beladan uzak tutmak için her şeyi kökünden değiştirecek bir yol bulacak. Bu durum Çukur'da yepyeni bir dönemin başlangıcı olurken; aile içinde de herkesin yüzünü güldüren sürpriz gelişmeler yaşanacak. Hem Koçovalılar hem de Çukur uzun zaman sonra huzur içindeyken, Amca'nın hamlesi her şeyi değiştirecek.
Çukur 129. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Show TV ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı 'Çukur' dördüncü sezonunun ardından 7 Haziran akşamı final yaparak sevenlerine veda edecek.
SARP AKKAYA KİMDİR?
Sarp Akkaya, 13 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul Moda'da yaşayan memur bir ailenin üç çocuğundan biri olarak doğmuştur. Oyuncu Esra Akkaya ablası ve Kaya Akkaya adında ikiz erkek kardeşi vardır.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun 2001 yılında oldu. Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu'nun "Kaos" ve "Sonra" ardından Alchera Tiyatro Topluluğu'nun "6.Gün" ve "Devenin Hörgücü Yamuk Olur" isimli tiyatro oyunlarda oynadı.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü son sınıf öğrencisi iken Sarp Akkaya okul arkadaşı Onur Bayraktar ile birlikte "Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu"nu kurdu.
1995 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet'in Sema Okay ile birlikte yaptığı "Bizim Aile" dizisinde oyunculuğa başladı. Bu dizide, Ergun Köknar, Jeyan Mahfi Tözüm, Mine Çayıroğlu, Kerim Afşar, Toprak Sergen, Devrim Nas, Kaya Akkaya, Civan Canova, Ferdi Akarnur, Zafer Önen, Bülent Şakrak ve Hakan Vanlı gibi oyuncularla birlikte oynamıştır.
2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Servet karakteriyle tanındı. 2009 - 2010 yılları arasında yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı "Ezel" adlı dizide Tevfik karakteriyle büyük çıkış yakaladı. Dizinin belli başlı rollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Burçin Terzioğlu, Sedef Avcı, Berrak Tüzünataç, Rıza Kocaoğlu, Bade İşçil, İsmail Filiz, Salih Kalyon gibi oyuncular rol aldı.
2007 yılının Kasım ayında konservatuar mezunu bir grup oyuncu tarafından, Serdar Akar'ın süpervizörlüğünde kurulan "Tiyatroadam" kurucuları arasında oldu.
2010 yılında ablası Esra Akkaya ve ikizi Kaya Akkaya ile birlikte "AKKAdemi Tiyatro" adında bir eğitim kurumu ve tiyatro kurdular.
Sarp Akkaya, 2012 yılında "Suskunlar" adlı dizide başrolü Murat Yıldırım ile paylaşırken diğer rollerde Aslı Enver, Berk Hakman ve Pelin Akil oynamıştır.
2015 yılında "Racon" adlı dizide başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin Türkmen ve Tomris İncer rol aldı.
17 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren "Eksik" adlı sinema filminin yönetmenliğini Barış Atay Mengüllüoğlu yaparken aynı zamanda oyuncu olarak da görev almıştır. Diğer rollerde Nur Sürer, Özgür Emre Yıldırım, Toprak Sağlam, Uğur Polat, Şebnem Sönmez, Sarp Akkaya oynamıştır.
2015 yılının Eylül ayında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Evli ve Öfkeli" adlı dizide Birce Akalay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ebru Cündübeyoğlu, Ayça Erturan ve Sarp Akkaya, Serkan Altunorak başrolde oynadı.
Oynadığı Tiyatro Oyunları :
2001 - Kaos - Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu
2002 - Devenin Hörgücü Yamuk Olur - Alchera Tiyatro Topluluğu
2004 - 6.Gün - Alchera Tiyatro Topluluğu
2009 - 2010 - Markalı Hava - Tiyatroadam
2008 - 2009 - Albay Kuş - Tiyatroadam
Filmleri ve Dizileri :
2015 - Evli ve Öfkeli (Murat) (TV Dizisi)
2015 - Racon: Ailem İçin (Recep Güldağ) (TV Dizisi)
2015 - Eksik (Sinema Filmi)
2014 - Pek Yakında (Sinema Filmi)
2013 - Ölü ya da Diri (Sinema Filmi)
2013 - Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Atmaca) (TV Dizisi)
2012 - Suskunlar (Sarı Bilal) (TV Dizisi)
2012 - El Yazısı (Volkan) (Sinema Filmi)
2011 - Mavi Kelebekler (Halil) (TV Dizisi)
2011 - Labirent (Bülent) (Sinema Filmi)
2011 - Ağır Abi (Önder Yalçın Seslendirmesi) (Sinema Filmi)
2010 - Öğretmen Kemal (Bülent Çetinaslan Seslendirmesi) (TV Dizisi)
2009 - M.A.T. (İbrahim Çelikkol Seslendirmesi) (TV Dizisi)
2009 - 2010 - Ezel (Tevfik) (TV Dizisi)
2008 - Sürgün Hayatlar (Sadettin) (TV Dizisi)
2008 - Goncakaranfil (Alişan Seslendirmesi) (TV Dizisi)
2008 - Gece Gündüz (Temmuz) (TV Dizisi)
2007 - Şöhret Okulu (TV Dizisi)
2007 - Zor Ölüm 4.0 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
2007 - Pazar - Bir Ticaret Masalı (Faruk) (Sinema Filmi)
2007 - Kurtlar Vadisi Pusu (Servet) (TV Dizisi)
2007 - Ertelenmiş Hayatlar (TV Dizisi)
2007 - 2010 - Arka Sıradakiler (Bülent Çetinaslan Seslendirmesi) (TV Dizisi)
2005 - Nefes Nefese (Mehmet Aslan Seslendirmesi) (TV Dizisi)
2005 - Kurtlar Vadisi Irak (Türk Karargah Askeri) (Sinema Filmi)
2004 - Ah Be İstanbul (TV Dizisi)
1995 - Bizim Aile (Kerim) (TV Dizisi)