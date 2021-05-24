ATV ekranlarına gelen Bozkır Arslanı Celaleddin'in başrol oyuncusu Emre Kıvılcım'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Asıl mesleği Kimya Mühendisliği olan isim aynı zamanda iş güvenliği uzmanlığı üzerine yüksek lisans yapmıştır. Bir süre modellik yaptıktan sonra ise oyunculukla ilgilenmiş, pek çok projede rol almıştır. Buna göre; Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Emre Kıvılcım'ın hayatı ve kariyeri!

EMRE KIVILCIM KİMDİR?

2 Eylül 1990 yılında Malatya'da doğan Emre Kıvılcım, 1.82 boyunda, 31 yaşında ve başak burcu. 12 yaşına kadar Malatya'da yaşayan Emre Kıvılcım hayatını İstanbul'da sürdürüyor. Asıl mesleği Kimya Mühendisliği olan Emre Kıvılcım, aynı zamanda İş güvenliği Uzmanlığı üzerine yüksek lisans yaptı ve bir süre modellik de yaptıktan sonra oyunculukla ilgilenmeye başladı. 2013 yılında Altın Kamera oyunculuk yarışmasına katılan Emre Kıvılcım burada 3. olarak Sadri Alışık Kültür Merkezinde burs kazandı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk kamera önü tecrübesini 2014 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan 'Zeytinyağlı Yiyemem Aman' isimli film ile yaşadı. Yine 2014 yılında Elif isimli dizide rol alan Emre Kıvılcım'ın ilk dizi projesi olan bu dizi 2017'ye kadar sürdü ve yurt dışında büyük ilgi görerek özellikle Asya ve Latin Amerika'da reyting rekorları kırdı. Ünlü oyuncu aynı zamanda bu dizi ile elde ettiği başarı doğrultusunda Endonezya'da LC Waikiki'nin marka yüzü oldu. Emre Kıvılcım daha sonrasında 2017 yılında Cinayet-i Aşk filmi, 2018'de Adı Zehra dizisi, 2019'da Kim Daha Mutlu ve Türkler Geliyor:Adaletin Kılıcı filmleri, 2020 yılında 9 Kere Leyla filmi ve Pinç ile Eser Yenenler Show Reality Televizyon programları ve son olarak 2021 yılında hayalini kurduğu, bir dönem dizisi olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde rol aldı. Kendisini soğukkanlı ve özgüvenli biri olarak tanımlayan ünlü oyuncu, küçük sorunları kafasında büyütmeyen biri olduğunu, hayatın her anından mutluluk duymayı tercih ettiğini ve sakin bir yapıya sahip olduğunu söylüyor. Özel hayatı hayranları tarafından çok merak edilen Emre Kıvılcım'ın bilinen bir sevgilisi yok.