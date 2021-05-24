IOS 14.6 yenilikleri nelerdir? Apple güncellemesi IOS 14.6 alacak telefonlar hangileri?

ABD'li teknoloji şirketi Apple, IPhone adında ürettiği akıllı telefonlarında kullandığı IOS işletim sisteminin 14.6 numaralı güncellemesini kullanıcılarının yüklemesine sundu. Telefonundan güncelleme bildirimi alan ya da telefonuna güncelleme gelip gelmeyeceğini merak edenler IOS 14.6 yenilikleri nelerdir, alacak cihazlar hangileri? Şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

IOS 14.6 YENİLİKLERİ NELERDİR?

Apple resmi internet sitesinde yer alan IOS 14.6 yenilikler ve alacak cihazlar listesi bilgileri ve diğer tüm detaylar şöyle;

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Kanallar ve ayrı ayrı şovlar için abonelik desteği

AirTag ve Bul

Kayıp modunda AirTag ve Bul ağı aksesuarları için telefon numarası yerine e-posta adresi ekleme seçeneği

AirTag, NFC özellikli bir aygıtla dokunulduğunda sahibinin telefon numarasını kısmen maskelenmiş olarak gösterir

Erişilebilirlik

Sesle Denetim kullanıcıları, yeniden başladıktan sonra iPhone'larının kilidini ilk kez açarken yalnızca seslerini kullanabilir

Bu sürüm şu sorunları da düzeltir:

Apple Watch'ta iPhone'u Kilitle kullanıldıktan sonra Apple Watch ile kilit açmanın çalışmaması

Anımsatıcıların boş satır olarak görünmesi

Arama engelleme genişletmelerinin Ayarlar'da görünmemesi

Etkin arama sırasında kimi zaman Bluetooth aygıtlarının bağlantısının kesilmesi veya sesin farklı bir aygıta gönderilmesi

iPhone'un başlangıç sırasında performans düşüklüğüyle karşılaşması