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Giriş Tarihi: 25.5.2021 02:09 Son Güncelleme: 25.5.2021 02:09

6. bölüm izle! , büyük yalanı öğreniyor

Kağıt Ev 6. bölüm izle! Mert Fırtına, büyük yalanı öğreniyor

ekranlarında yayınlanan 6. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde, , büyük yalanı öğreniyor. Dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Star TV ile Kağıt Ev 6. Bölüm izleme linki ve özetten detaylar.

Kağıt Ev 6. son bölümle Star TV ekranlarındaki yerini dün aldı. Diziyi televizyonda izleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler "Kağıt Ev 6. bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

KAĞIT EV 6. BÖLÜM İZLE

Star TV aracılığıyla Kağıt Ev 6. bölüm izleme linki ve diğer tüm detaylar şöyle;



Aşağıda bulunan link ile Kağıt Ev 6. Bölümün tamamını izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/kagit-ev/son-bolum

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 33. BÖLÜM ÖZETİ

Cemre'nin, sevgilisi İnci'yi öldürdüğünü; anne ve babasının da cinayeti örtbas ederek günlerdir kendisine yalan söylediklerini öğrenen Mert Fırtına, hayatının en zor ve en acı günlerini yaşamaktadır. Hayatta rol model aldığı babasının, çok sevdiği annesinin ve küçük kız kardeşinin onun yanı başında bir vahşete ortak olduklarını öğrenmenin hayal kırıklığı ve şokuyla ne yapacağını bilemeyen Mert'in planı ailesinden intikam almak olacaktır. Oğullarını kurtarmak için Cihan ve Aylin ise birlikte hareket ederler. Artık hayatlarında yepyeni bir dönem başlamıştır. Bu zorlu dönem Fırtına ailesi için yeni bir sınav demektir.



Fırtına ailesinde sular durulmazken, Gülsüm'lerin evinde İnci'siz bir hayat başlar. Halil ve Gülsüm'ün oğullarından istekleri, Çetin'in hiç ummadığı bir çıkmaza girmesine neden olacaktır.



İnci cinayetinin peşini bırakmayan televizyon yapımcısı Azra'nın yeni hamleleri ne olacak? Bülent cinayetle ilgili hangi ipuçlarını bulacak?

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Kağıt Ev 6. bölüm izle! Mert Fırtına, büyük yalanı öğreniyor
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