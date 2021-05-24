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Giriş Tarihi: 24.5.2021 15:47

19.bölüm fragmanı yayında! Maraşlı yeni bölümde neler olacak?

Maraşlı 19.bölüm fragmanı yayında! Maraşlı yeni bölümde neler olacak?

ATV ekranlarına Pazartesi akşamları gelen 19.bölüm fragmanı yayınlandı. sloganı; “Hayatımın en acı günüymüş, bilmiyordum! Halbuki en mutlu günü de olabilirdi!” olacak. Dizinin yeni bölümünde; Maraşlı, cezaevinde tanıştığı koğuş ağası Fuad'ın hayatını kurtarır. Fuad ve Maraşlı o günden sonra kardeş gibi olurlar. Maraşlı delil yetersizliği sebebiyle beraat eder ve sonrasında tüm hayatını etkileyecek gelişmeler yaşayacaktır. Maraşlı yeni bölüm fragman ve özeti

Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maraşlı yeni bölümde; Mahur, halası Hamiyet ile birlikte yeni bir evde yaşamaya başlar. Aziz ve İlhan'ın ölümünden sonra devam eden soruşturmayı Savcı Tolga yürütmektedir. Maraşlı, Mahur'u uzaktan da olsa görmeye gittiğinde o sırada Savcı Tolga elinde çiçekler ile gelir. Maraşlı ve Mahur yeniden bir araya gelebilecek midir? İşte Maraşlı yeni bölüm fragman ve detayları!

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Hayatımın en acı günüymüş, bilmiyordum! Halbuki en mutlu günü de olabilirdi."

Maraşlı, cezaevinde tanıştığı koğuş ağası Fuad'ın hayatını kurtarır. Fuad ve Maraşlı o günden sonra kardeş gibi olurlar. Maraşlı delil yetersizliği sebebiyle beraat eder. Fuad, Maraşlı'yı tüm hayatını etkileyecek bir teklifte bulunur. Maraşlı bu teklifi kabul edecek midir?

Maraşlı 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Mahur, halası Hamiyet ile birlikte yeni bir evde yaşamaya başlar. Aziz ve İlhan'ın ölümünden sonra devam eden soruşturmayı Savcı Tolga yürütmektedir. Maraşlı, Mahur'u uzaktan da olsa görmeye gittiğinde o sırada Savcı Tolga elinde çiçekler ile gelir. Maraşlı ve Mahur yeniden bir araya gelebilecek midir?

Maraşlı'nın tahliye haberini alan Savaş ise Savcı Tolga'nın başına bela olacağından emindir. Bu nedenle Savcı Tolga'nın arabasına tehdit mesajı bırakır. Ama Savcı hiç aldırış etmez. Savaş'ın yeni planı ne olacaktır?

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Maraşlı 19.bölüm fragmanı yayında! Maraşlı yeni bölümde neler olacak?
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