Ekranların sevilen dizisi Maraşlı yeni bölüm izle ekranı ile milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen yapımda bu hafta da aksiyon yine doruk noktalara ulaşacak. Maraşlı ve Mahur'un yeniden bir araya gelip gelemeyeceği merak edilirken öte yandan gözler Savaş'ın yeni planına çevrildi. Dizinin bu akşamki bölümünü izlemek isteyen vatandaşlar Maraşlı yeni bölüm Atv canlı yayın izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Maraşlı son bölüm izle ekranı ve 24 Mayıs Atv canlı yayın…
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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Hayatımın en acı günüymüş, bilmiyordum! Halbuki en mutlu günü de olabilirdi."
Maraşlı, cezaevinde tanıştığı koğuş ağası Fuad'ın hayatını kurtarır. Fuad ve Maraşlı o günden sonra kardeş gibi olurlar. Maraşlı delil yetersizliği sebebiyle beraat eder. Fuad, Maraşlı'yı tüm hayatını etkileyecek bir teklifte bulunur. Maraşlı bu teklifi kabul edecek midir?
Mahur, halası Hamiyet ile birlikte yeni bir evde yaşamaya başlar. Aziz ve İlhan'ın ölümünden sonra devam eden soruşturmayı Savcı Tolga yürütmektedir. Maraşlı, Mahur'u uzaktan da olsa görmeye gittiğinde o sırada Savcı Tolga elinde çiçekler ile gelir. Maraşlı ve Mahur yeniden bir araya gelebilecek midir?
Maraşlı'nın tahliye haberini alan Savaş ise Savcı Tolga'nın başına bela olacağından emindir. Bu nedenle Savcı Tolga'nın arabasına tehdit mesajı bırakır. Ama Savcı hiç aldırış etmez. Savaş'ın yeni planı ne olacaktır?