Hakan Altun sağlık durumu ile bugün de milyonlarca seveninin gündemine geldi. Türk müziğinin usta isimleri arasında yer alan ünlü sanatçının sunucuları arasında yer aldığı Şarkılar Bizi Söyler isimli televizyon programında yer almaması bugün izleyenlerin ilgisini çekerken Altun'un sağlık durumuna ilişkin detaylar "Şarkılar Bizi Söyler Hakan Altun neden yok, programdan ayrıldı mı, sağlık durumu nasıl?" soruları ile gündeme taşındı. Ünlü sanatçı bir süre önce beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alınmış ve bir süre sahnelerden uzak kalacağını ifade etmişti.Şarkılar Bizi Söyler Hakan Altun neden yok, programdan ayrıldı mı, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...