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Giriş Tarihi: 24.5.2021 22:18 Son Güncelleme: 24.5.2021 22:18

'de neden yok, programdan ayrıldı mı, sağlık durumu nasıl? İşte Hakan Altun'un son sağlık durumu!

Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler'de neden yok, programdan ayrıldı mı, sağlık durumu nasıl? İşte Hakan Altun'un son sağlık durumu!

ekranlarında yayınlanmakta olan programında yer almıyor oluşu ile sağlık durumu ile gündemdeki yerini aldı. Kısa bir süre önce sağlık sorunları olduğuna dair haberlerle sevenlerini üzmüştü. Bir süre yoğun bakımda tedavi alan ünlü sanatçı bu noktada “Şarkılar Bizi Söyler Hakan Altun neden yok, programdan ayrıldı mı, sağlık durumu nasıl?” soruları ile merak konusu haline geldi. Son açıklamada ünlü sanatçı bir süre dinlenmeye ayrılacağını ifade etmişti. Buna göre; Şarkılar Bizi Söyler’de Hakan Altun neden yok, ayrıldı mı, sağlık durumu nasıl? İşte ünlü sanatçıya dair merak edilen detaylar…

Hakan Altun sağlık durumu ile bugün de milyonlarca seveninin gündemine geldi. Türk müziğinin usta isimleri arasında yer alan ünlü sanatçının sunucuları arasında yer aldığı Şarkılar Bizi Söyler isimli televizyon programında yer almaması bugün izleyenlerin ilgisini çekerken Altun'un sağlık durumuna ilişkin detaylar "Şarkılar Bizi Söyler Hakan Altun neden yok, programdan ayrıldı mı, sağlık durumu nasıl?" soruları ile gündeme taşındı. Ünlü sanatçı bir süre önce beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alınmış ve bir süre sahnelerden uzak kalacağını ifade etmişti.Şarkılar Bizi Söyler Hakan Altun neden yok, programdan ayrıldı mı, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Hakan Altun, sunuculuğunu yaptığı programın çekimleri öncesinde fenalaşmış, hastaneye kaldırılmış ve 5 gün yoğun bakımda kalmıştı. Sağlık durumu iyi olan Altun, eski hayatına döndü. Rutin kontrolleri için geldiği hastanede, görüntülenen ünlü şarkıcı, muhabirlerle sohbet etti.

Posta'nın haberine göre; Hakan Altun, geçtiğimiz nisanda 'Şarkılar Bizi Söyler' programının çekimleri sırasında rahatsızlık geçirmişti.

Beş gün yoğun bakımda tedavi görmüştü. Taburcu olduktan sonra annesinin Göktürk'teki evine yerleşmişti.

Önceki gün rutin kontroller için hastaneye giden şarkıcı, "Kendimi iyi hissediyorum. Doktorlar biraz daha dinlenmemi istiyor. Bir süre daha buradayım. Önümüzdeki hafta Bodrum'a gideceğim" dedi.

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Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler'de neden yok, programdan ayrıldı mı, sağlık durumu nasıl? İşte Hakan Altun'un son sağlık durumu!
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