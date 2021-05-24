Survivor ödül oyununu kim kazandı? 24 Mayıs 2021 Survivor ödülü nedir?

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımlarının karmasından oluşan mavi ve kırmızı takımlar arasında zorlu bir ödül oyunu oynandı. Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen yarışmada havuz ve çekiç atışından oluşan parkurda en başarılı performansı gösteren takım kazanarak büyük ödülün sahibi oldu.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 son bölümde oynanan ödül oyununu kazanan takım ve diğer tüm detaylar şöyle;