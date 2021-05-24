Survivor ödül oyununu kim kazandı? 24 Mayıs 2021 Survivor ödülü nedir?

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımlarının karmasından oluşan mavi ve kırmızı takımlar arasında zorlu bir ödül oyunu oynandı. Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen yarışmada havuz ve çekiç atışından oluşan parkurda en başarılı performansı gösteren takım kazanarak büyük ödülün sahibi oldu.
Survivor 2021 son bölümde oynanan ödül oyununu kazanan takım ve diğer tüm detaylar şöyle;
24 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde oynanan ödül oyununda kırmızı ve mavi takımlar arasında zorlu bir ödül oyunu oynandı. Acun Ilıcalı tarafından açıklandığı anda yarışmacıların oldukça heyecanlandığı görüldü. Büyük ödül için havuz ve sonda bulunan içerisi kum dolu asılı haldeki kovalara çekiç atma şeklinde planlanan parkurda kırmızı takım performans olarak mavi takıma karşı üstün durumdaydı.
10. sayıyı kazanan takımın başarılı olacağı oyunda puan ve performans üstünlüğünü elinde tutan kırmızı takım ödül oyununu kazanan takım oldu.
Survivor 2021 son bölümde oynanan ödül oyununu kazanan kırmızı takım ankastre fırın ve hazırlanan yemekleri yeme hakkına sahip oldu.
Survivor 2021'de hafta boyunca oynana dokunulmazlık oyunları ve ada konseylerindeki eleme adayı oylamaları sonucunda ilk 2 eleme adayları şöyle belirlendi;