Survivor Poyraz kimdir? Survivor 2021 eleme adayı Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Survivor 2021 yarışmacısı Yiğit Poyraz, mavi takımdan bu hafta ilk eleme adayı seçilen isim oldu. Bu gelişmenin ardından yarışmayı izleyenler, Survivor Yiğit Poyraz'la ilgili olarak, Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

SURVIVOR POYRAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?