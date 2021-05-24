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Giriş Tarihi: 25.5.2021 01:51 Son Güncelleme: 25.5.2021 01:51

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Survivor Poyraz kimdir? Survivor 2021 eleme adayı Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

ekranlarında yayınlanan yarışmasında mavi takımda mücadele eden ve bu hafta eleme adayı olan ’la ilgili bilgiler merak edilerek, kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? sorularıyla araştırılıyor. İzleyenler tarafından öğrenilmek istenen , Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Survivor 2021 yarışmacısı Yiğit Poyraz, mavi takımdan bu hafta ilk eleme adayı seçilen isim oldu. Bu gelişmenin ardından yarışmayı izleyenler, Survivor Yiğit Poyraz'la ilgili olarak, Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

SURVIVOR POYRAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

  • Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.
  • 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.
  • 8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.
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Survivor Poyraz kimdir? Survivor 2021 eleme adayı Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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