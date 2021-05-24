Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm izle! Tacülmülk’ün ihaneti açığa çıkacak mı?
Giriş Tarihi: 25.5.2021 02:06 Son Güncelleme: 25.5.2021 02:07

33. bölüm izle! Tacülmülk’ün ihaneti açığa çıkacak mı?

Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm izle! Tacülmülk’ün ihaneti açığa çıkacak mı?

ekranlarında yayınlanan 33. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Tacülmülk’ün ihaneti açığa çıkacak mı? sorusu merak konusu olurken, dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “ 33. bölüm izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TRT1 ile Uyanış Büyük Selçuklu 33. Bölüm izleme linki ve özetten detaylar.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 33. son bölümle TRT1 ekranlarındaki yerini dün aldı. Diziyi televizyonda izleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler "Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 33. BÖLÜM İZLE

TRT1 aracılığıyla Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm izleme linki ve diğer tüm detaylar şöyle;



Aşağıda bulunan link ile Uyanış Büyük Selçuklu 33. Bölümün tamamını izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/uyanis-buyuk-selcuklu



UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 33. BÖLÜM ÖZETİ

Zübeyde'nin takipleri netice vermiş ve Nizamülmülk, Sabbah ile görüşmekten gelen Tacülmülk'ü kıstırmıştı. Tacülmülk'ün ihaneti açığa çıkacak mıdır? Yoksa Tacülmülk, Nizamülmülk'ün elinden kurtulmayı başaracak mıdır?

Mitras'ın pususunu önceden öngörüp tedbir alan Melikşah, kendisine tuzak kuran Mitras'ı alt edip onu yakalamayı başaracak mıdır? Ayrıca Mitras'ın esir ettiği Ali'yi kurtarabilecek midir?



Öte yandan Hasan Sabbah'ın kendisine haber göndermesiyle, Başulu'nun vaziyetini öğrenen Başulu'nun kardeşi Kıpçak Beyi Baturalp, Kınık Obası'na yakın bir yerde otağını kuracaktır. Başulu'nun yıllarca yaşadığı sıkıntılardan ötürü Sultan Melikşah'ı suçlayan Baturalp'ın gelişi nelere sebebiyet verecektir?

Diğer taraftan yeğenleri Tapar ile Sencer'in veliahtlık hususunda Başulu'nun çocukları oldukları için hiç hesaba katılmadığını düşünen Baturalp, Melikşah'ın veliaht olarak Berkyaruk'u seçmesi kararına nasıl bir tepki verecektir?



Baturalp, Sencer'i veya Tapar'ı veliaht tayin ettirebilecek midir? Başulu'yu Kıpçak Diyarı'na götürecek midir?

ARKADAŞINA GÖNDER
Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm izle! Tacülmülk’ün ihaneti açığa çıkacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA