Çukur 129. son bölüm izle ekranı diziseverlerin bu akşam gündemine geliyor. Her hafta Pazartesi günü Show Tv ekranlarına gelen yapımda bu hafta Efsun ve Yamaç dünya evine girerken öte yandan Vartolu ve Yamaç'ın yeniden bir araya gelmesi dikkat çekti. Mahalleye yapılan saldırı ise fragmanda yer alan diğer çarpıcı gelişmelerden oldu. Diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyenler bu noktada Çukur 129. son Bölüm (4. Sezon 37. Bölüm) tamamı izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Çukur son bölüm izle ekranı ve diziye dair merak edilen tüm detaylar…
Çukur dizisi son bölümü aşağıda yer alan link aracılığıyla kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/cukur-sezon-4-bolum-125-izle/95343
ÇUKUR'DA NELER OLACAK?
Kenetlenen Koçovalı kardeşler bir yandan Amca'nın izini sürerken diğer yandan Çukur'un yaralarını sarmaya çalışacak.
Koçovalılar'ın elinden son anda kurtulmayı başaran Amca, vuracağı büyük darbe için doğru zamanı beklerken; bütün yetkiyi Şahram adında gizemli bir adama verecek. Yamaç, Çukur'u beladan uzak tutmak için her şeyi kökünden değiştirecek bir yol bulacak. Bu durum Çukur'da yepyeni bir dönemin başlangıcı olurken; aile içinde de herkesin yüzünü güldüren sürpriz gelişmeler yaşanacak. Hem Koçovalılar hem de Çukur uzun zaman sonra huzur içindeyken, Amca'nın hamlesi her şeyi değiştirecek.
ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Ay Yapım imzalı 'Çukur' dördüncü sezonunun ardından 7 Haziran günü final yaparak ekranlara veda edecek.