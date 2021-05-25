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Haberler Medya Haberleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) Atv canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. yeni bölüm tamamı izle!
Giriş Tarihi: 25.5.2021 20:40

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) Atv canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. yeni bölüm tamamı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO Atv canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. yeni bölüm tamamı izle!

Atv canlı yayın ile ekranlara gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle ekranı dizinin yayın saatinin gelmesiyle beraber gündeme taşındı. Her hafta Salı günlerinin vazgeçilmezi haline gelen aksiyonun her bölümde doruklarda yaşandığı yapımda bu hafta; Çakırbeyli ve Façalı aileleri, çocuklarına yapılan kanlı saldırının hesabını soracak. Hızır Reis; Hızır Ali, Didem'e saldırı düzenleyen ve Haşmet'i öldüren Volkan ile Korayı listenin başına alacak. Dizinin bu akşamki bölümü internet aracılığı ile izlemek isteyen vatandaşlar canlı izle araştırmasına çıktı. İşte 196. Yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

Reyting rekorlarına imza atan dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ile bu akşam Atv canlı izle ekranı üzerinden izleyenleriyle buluşuyor. Her hafta izleyenlerini ekran başına kilitleyen yapımda bu hafta Hızır Ali'nin intikamını almak isteyen Çakırbeyli ailesi yeni hamleleri için plan kurmaya başlıyor. Bu bölümde Hızır Ali komadan çıksada Çakırbeyliler'in düşmanları Hızır Ali'yi hastanede öldürmeye çalışacak. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Atv canlı izle ekranını araştırıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 196. Yeni bölüm izleme linki ve detaylar…

ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle! EDHO son bölümde şoke eden sahne!

EDHO 196. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun, Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.

Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.

Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır. Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister.

Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) Atv canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. yeni bölüm tamamı izle!
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