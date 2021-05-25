Salı akşamlarının fenomen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Dizide Haşmet Façalı karakterini canlandıran Turgut Tunçalp'ın diziden ayrıldığı konuşuluyor. Bu akşam 196. bölümü ile ekrana gelecek dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merak konusu oldu. "Öldürmeye gideceğiz, öldüreceğiz!" sloganıyla fragmanını yayınlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde bu hafta beklenmedik gelişmeler var. Peki Haşmet Façalı öldü mü, Turgut Tunçalp diziden ayrıldı mı? EDHO yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar!
"Öldürmeye gideceğiz, öldüreceğiz!"
Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır. Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar. Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığılır. Gelinin öldüğü gün dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemeyen Hızır Çakırbeyli, elinden geleni yapar. Yaşanan onca karmaşanın arasında oğlundan gelen sevindirici haberle bir nebzede olsa içi rahatlayan Hızır Çakırbeyli, düşmanını yok etmek için kolları sıvar. Topyekûn savaşa hazır olan Çakırbeyli ailesi ve dostları, bu uğurda her şeyi yapmaya hazırdır. Hızır Çakırbeyli, hala hedef olan oğlu Hızır Ali'yi koruma görevini ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'ye verir. Tek tek aile üyelerini kaybeden Rıdvan, bu kez de bombalı saldırı yapmak için kolları sıvar.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar'da Haşmet Façalı (Façalı Dayı)karakterini canlandıran Turgut Tunçalp diziden ayrılacağı konuşuluyor. EDHO'da Haşmet'in ölüp ölmeyeceği bu akşam belli olacak.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Haşmet Façalı'nın ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli oluyor. Haşmet Façalı ölerek diziden ayrılacağı tahmin ediliyor.