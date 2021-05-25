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Giriş Tarihi: 25.5.2021 09:28 Son Güncelleme: 25.5.2021 09:29

neden final yapıyor? Hekimoğlu dizisinin fişi çekildi!

Hekimoğlu neden final yapıyor? Hekimoğlu dizisinin fişi çekildi!

ekranlarında 2019 senesinden bu yana yayımlanan uyarlama dizi final bölümü ile bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin sıkı takipçileri bu kapsamda “Hekimoğlu final mi yapıyor, neden bitiyor?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. Başrollerinde ünlü oyuncu Timuçin Esen’in olduğu yapımda bir vakıf hastanesinde bulunan Ateş ve ekibinin başından geçen olay ve vakalar konu alınırken dizinin bir süredir final yapacağı iddiaları bulunuyordu. Peki, Hekimoğlu neden final yapıyor, bitiyor? İşte merak edilen o detaylar…

Ekranlarda 2 sezondur yer alan Hekimoğlu dizisi bu akşam yayımlayacağı son bölümü ile final yapıyor. Dr. House isimli yabancı bir dizinin Türkiye uyarlaması olarak kaleme alınan senaryosuyla dikkat çeken dizinin bir süredir yayın hayatını sonlandıracağı konuşulurken dizinin severleri final gecesi bu durumun nedenini merak etmeye başladı. Bu noktada ise "Hekimoğlu neden final yapıyor?" şeklindeki sorular gündeme taşındı. İşte Hekimoğlu final nedeni ve detaylar…

HEKİMOĞLU FİNAL BÖLÜMÜ İLE EKRANLARA GELİYOR!

Ateş, zor bir vakanın peşindeyken Memoli, yeni bir hastane için İpek'ten referans almaya çalışıyor. İpek ise, Ateş'in kendisi ile ilgilenmesinden hoşnut bir şekilde onun oyununa katılıyor.

İpek ve Ateş arasındaki elektrik artık had safhaya ulaşmıştır. Yıllardır birbirlerinin hayatlarında olmalarına rağmen eski defterleri açmazlar. Yakınlık da artmaya başlayınca Ateş dayanamaz ve İpek'e o soruyu sorar. İpek, Ateş'e olan hislerini itiraf edecek mi?

Ateş zorlu bir vaka ile uğraşmaktadır. Yeni ekibi ile birlikte problemi çözmeye çalışırlar. Diğer taraftan Ateş, Orhan'a giderek tatile çıkacağını söyler. Daha sonra İpek'e de hazırlanmasını söyler. Ateş ve İpek nereye gidiyor? Aralarında bir ilişki mi başlıyor?

HEKİMOĞLU NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Medyada Hekimoğlu dizisinin reytinglerdeki düşüşü ile beraber yüksek maliyeti nedeniyle hiç bir platform ile anlaşma yapılamadığı iddiaları yer alırken henüz bu karara ilişkin resmi bir bilgi veya açıklama bulunmuyor.

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Hekimoğlu neden final yapıyor? Hekimoğlu dizisinin fişi çekildi!
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