Ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu 51. Yeni bölüm ile bu akşam son kez ekranlara geliyor. Salı akşamları ekranlara gelen yapımın final bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen diziseverler Hekimoğlu 51. Son bölüm (final bölümü) izle ekranı araştırmasına çıktı. Yapımın son bölümünde İpek ve Ateş arasındaki elektrik artık had safhaya ulaşıyor. İşte Kanal D ile Hekimoğlu 51. Son bölüm (final bölümü) izle ekranı ve yapıma ait detaylar…
HEKİMOĞLU FİNAL BÖLÜMÜ İLE EKRANLARA GELİYOR!
Ateş, zor bir vakanın peşindeyken Memoli, yeni bir hastane için İpek'ten referans almaya çalışıyor. İpek ise, Ateş'in kendisi ile ilgilenmesinden hoşnut bir şekilde onun oyununa katılıyor.
İpek ve Ateş arasındaki elektrik artık had safhaya ulaşmıştır. Yıllardır birbirlerinin hayatlarında olmalarına rağmen eski defterleri açmazlar. Yakınlık da artmaya başlayınca Ateş dayanamaz ve İpek'e o soruyu sorar. İpek, Ateş'e olan hislerini itiraf edecek mi?
Ateş zorlu bir vaka ile uğraşmaktadır. Yeni ekibi ile birlikte problemi çözmeye çalışırlar. Diğer taraftan Ateş, Orhan'a giderek tatile çıkacağını söyler. Daha sonra İpek'e de hazırlanmasını söyler. Ateş ve İpek nereye gidiyor? Aralarında bir ilişki mi başlıyor?
HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE GİDEBİLİRSİNİZ.
https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/bolumler/hekimoglu-son-bolum
HEKİMOĞLU NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Medyada Hekimoğlu dizisinin reytinglerdeki düşüşü ile beraber yüksek maliyeti nedeniyle hiç bir platform ile anlaşma yapılamadığı iddiaları yer alırken henüz bu karara ilişkin resmi bir bilgi veya açıklama bulunmuyor.