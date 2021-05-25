HEKİMOĞLU FİNAL BÖLÜMÜ İLE EKRANLARA GELİYOR!

Ateş, zor bir vakanın peşindeyken Memoli, yeni bir hastane için İpek'ten referans almaya çalışıyor. İpek ise, Ateş'in kendisi ile ilgilenmesinden hoşnut bir şekilde onun oyununa katılıyor.

İpek ve Ateş arasındaki elektrik artık had safhaya ulaşmıştır. Yıllardır birbirlerinin hayatlarında olmalarına rağmen eski defterleri açmazlar. Yakınlık da artmaya başlayınca Ateş dayanamaz ve İpek'e o soruyu sorar. İpek, Ateş'e olan hislerini itiraf edecek mi?

Ateş zorlu bir vaka ile uğraşmaktadır. Yeni ekibi ile birlikte problemi çözmeye çalışırlar. Diğer taraftan Ateş, Orhan'a giderek tatile çıkacağını söyler. Daha sonra İpek'e de hazırlanmasını söyler. Ateş ve İpek nereye gidiyor? Aralarında bir ilişki mi başlıyor?

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https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/bolumler/hekimoglu-son-bolum