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Giriş Tarihi: 25.5.2021 09:24 Son Güncelleme: 25.5.2021 09:24

5. Yeni sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon tarihi belli oldu!

La Casa De Papel 5. Yeni sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon tarihi belli oldu!

Alex Pina tarafından kaleme alınan İspanyol yapımı soygun ve suç dizisi yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. Dizinin yayınlandığı dijital platformun yaptığı açıklama ile 5. Sezonun yayınlanacağı tarih sevenlerine duyurulurken yapılan bu açıklamanın ardından binlerce kişi “La Casa De Papel 5. Yeni sezon ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. Bu sezona ait çekimlerini tamamlayan yapım son sezonunu izleyenleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Buna göre; La Casa De Papel 5. Yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte yayın tarihi ve yapılan açıklamanın detayları…

Dijital platformdan izleyenleriyle buluşan dizi La Casa De Papel 5. Sezon yayın tarihi belli oldu. Beş sezondur izleyenleriyle buluşan yapım hikayesini bu sezonla beraber sonlandıracak. Yayıncı kuruluşun açıklamasının ardından izleyenler konuyla alakalı olarak "La Casa De Papel 5. Yeni sezon ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Fenomen yapımın sıkı takipçileri bu kapsamda detayları merak ediyor. İşte La Casa De Papel 5. Yeni sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı ve tüm detaylar…

La Casa De Papel 5.sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix ile La Casa De Papel yeni sezon bekleniyor!

La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin 5. sezonu ile final yapacağı açıklanırken yayıncı kuruluşun açıklamasına göre sevilen dizinin 5. sezon 1. kısmı 3 Eylül'de yayınlanacak.

Netflix tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Bir cepheyi kaybettiler. Savaşı kazanacaklar mı? 5. Sezon 1. Kısım 3 Eylül. 2. Kısım 3 Aralık.
Sadece Netflix'te #LCDP5"

La Casa De Papel 5.sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix ile La Casa De Papel yeni sezon bekleniyor!

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Profesör, Álvaro Morte

Soygunun kurucusu ve ekibin başı konumundadır. İzledikçe profesörün dahi olduğunu, her detayı en ince ayrıntısına kadar planladığını göreceksiniz. Zamanla profesörün aşık yönüde ortaya çıkacaktır.

Berlin, Pedro Alonso

Takımın içinde lider olmak isteyen sivri karakterdir. İzledikçe belkide sinir olacağınız belkide çok seveceğiniz bir karakterdir. Sert gibi görünsede duygusal tarafını ilerleyen sezonlarda anlayacaksınız.

Tokio, Úrsula Corberó

Ekibin en dikkat çeken ismi. Cesareti, lider duruşu ve arkadaşları ile ilişkisi dikkat çekmektedir. Güzelliği, stili ile hayranlarına örnek olmakta.

Denver, Jaime Lorente

Ekibin en neşeli isimlerinden birisi. Romantik, aşık ve oldukça kavgacı bir karakterdir.

La Casa De Papel 5.sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix ile La Casa De Papel yeni sezon bekleniyor!

Raquel Murillo, Itziar Ituño

Suçluları yakalamak için çabalasada işin gerçek yüzü fikirlerini değiştirecektir. Karakter güçlü kadın karakterlerin iş yaşamındaki noktalara değinirken yer yer kendimizi görebileceğimiz bir karakter.

Nairobi, Alba Flores

Ekipte yer alan iki kadından biridir. Ekibe alınmadan önce uyuşturucu satıcılığı yapan Alba, güçlü görünmeye çalışıyor fakat, yaşadığı zorluklar duygusallığını ortaya çıkarmaktadır. Eğlenceli, hüzünlü ve bazende abla gibi oluşu ile dengesiz karakter profili çizmektedir.

Rio, Miguel Herrán

Grubun en genç üyesi Rio, yaşından dolayı belkide oldukça asi ve korkusuz. Aşkı için göze alamayacağı hiçbirşey yok. Tecrübesiz hareketlerden dolayı gruptakileri sinir etse de, sempatisiyle hepsinin gönlünü almayı başarıyor.

Mónica Gaztambide, Esther Acebo

Rehine olarak başta yer alan karakter, cesareti ile beraber ekibe dahil olmuştur.

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La Casa De Papel 5. Yeni sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon tarihi belli oldu!
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