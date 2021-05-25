Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Maraşlı son bölüm izle ekranı! Maraşlı ve Mahur yeniden bir araya gelebilecek mi?
Giriş Tarihi: 25.5.2021 09:27 Son Güncelleme: 25.5.2021 09:27

son bölüm izle ekranı! Maraşlı ve Mahur yeniden bir araya gelebilecek mi?

Maraşlı son bölüm izle ekranı! Maraşlı ve Mahur yeniden bir araya gelebilecek mi?

Atv ekranlarının aksiyon ve aşk dolu sevilen dizisi yeni bölüm izle ekranı ile araştırma konusu haline geliyor. Burak Deniz ve Alina Boz gibi ünlü isimlerin başrollerinde yer aldığı yapımda bu hafta Maraşlı, cezaevinde tanıştığı koğuş ağası Fuad'ın hayatını kurtarır. Fuad ile o günden sonra kardeş gibi olurlar. Öte yandan Mahur, halası Hamiyet ile birlikte yeni bir evde yaşamaya başlar. Aziz ve İlhan'ın ölümünden sonra devam eden soruşturmayı Savcı Tolga ele almaktadır. Dizinin bu haftaki bölümünü internet aracılığı ile izlemek isteyen vatandaşlar ile izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte canlı izle ekranı ve tüm detaylar…

Ekranların sevilen dizisi Maraşlı yeni bölüm izle ekranı ile milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen yapımda bu hafta da aksiyon yine doruk noktalara ulaşacak. Maraşlı ve Mahur'un yeniden bir araya gelip gelemeyeceği merak edilirken öte yandan gözler Savaş'ın yeni planına çevrildi. Dizinin bu akşamki bölümünü izlemek isteyen vatandaşlar Maraşlı yeni bölüm Atv canlı yayın izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Maraşlı son bölüm izle ekranı ve 24 Mayıs Atv canlı yayın…

Maraşlı son bölüm izle! Maraşlı büyük kararın arifesinde

MARAŞLI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

ATV CANLI YAYIN

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Hayatımın en acı günüymüş, bilmiyordum! Halbuki en mutlu günü de olabilirdi."

Maraşlı, cezaevinde tanıştığı koğuş ağası Fuad'ın hayatını kurtarır. Fuad ve Maraşlı o günden sonra kardeş gibi olurlar. Maraşlı delil yetersizliği sebebiyle beraat eder. Fuad, Maraşlı'yı tüm hayatını etkileyecek bir teklifte bulunur. Maraşlı bu teklifi kabul edecek midir?

Maraşlı son bölüm izle! Maraşlı büyük kararın arifesinde

Mahur, halası Hamiyet ile birlikte yeni bir evde yaşamaya başlar. Aziz ve İlhan'ın ölümünden sonra devam eden soruşturmayı Savcı Tolga yürütmektedir. Maraşlı, Mahur'u uzaktan da olsa görmeye gittiğinde o sırada Savcı Tolga elinde çiçekler ile gelir. Maraşlı ve Mahur yeniden bir araya gelebilecek midir?

Maraşlı'nın tahliye haberini alan Savaş ise Savcı Tolga'nın başına bela olacağından emindir. Bu nedenle Savcı Tolga'nın arabasına tehdit mesajı bırakır. Ama Savcı hiç aldırış etmez. Savaş'ın yeni planı ne olacaktır?

ARKADAŞINA GÖNDER
Maraşlı son bölüm izle ekranı! Maraşlı ve Mahur yeniden bir araya gelebilecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA