Masumlar Apartmanı 35.bölüm fragmanı yayında! Masumlar Apartmanı yeni bölümde işler karışacak!

Masumlar Apartmanı 35.bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde; İnci'yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır. Esat, Han ve İnci'nin yardımlarıyla Gülben'e büyük bir sürpriz planlar. Ege'nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman'ın başını derde sokar. Naci'yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm özeti

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han'ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar. Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir.

Masumlar Apartmanı 35. Yeni Bölüm (25 Mayıs 2021 Salı) Son Fragmanı yayınlandı izle! Büyük aşkta yürekleri yakan acı son...

İnci'yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır. Esat, Han ve İnci'nin yardımlarıyla Gülben'e büyük bir sürpriz planlar. Ege'nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman'ın başını derde sokar. Naci'yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır.