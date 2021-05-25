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Giriş Tarihi: 25.5.2021 14:12

35.bölüm fragmanı yayında! Masumlar Apartmanı yeni bölümde işler karışacak!

Masumlar Apartmanı 35.bölüm fragmanı yayında! Masumlar Apartmanı yeni bölümde işler karışacak!

TRT 1 ekranlarına Salı akşamları gelen 35.bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde; Safiye gerçeği öğreniyor ve Han’a karşı savaş açıyor. Han, durumu ablasına nasıl açıklayacağını düşünürken hiç beklemediği birisi ona yardım ediyor. fragman ve özeti

Masumlar Apartmanı 35.bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde; İnci'yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır. Esat, Han ve İnci'nin yardımlarıyla Gülben'e büyük bir sürpriz planlar. Ege'nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman'ın başını derde sokar. Naci'yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm özeti

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han'ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar. Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir.

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İnci'yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır. Esat, Han ve İnci'nin yardımlarıyla Gülben'e büyük bir sürpriz planlar. Ege'nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman'ın başını derde sokar. Naci'yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır.

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Masumlar Apartmanı 35.bölüm fragmanı yayında! Masumlar Apartmanı yeni bölümde işler karışacak!
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