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Giriş Tarihi: 26.5.2021 01:53 Son Güncelleme: 26.5.2021 01:53

son bölüm izle! Esat, ’e büyük bir sürpriz planlıyor

ekranlarında yayınlanan dizisi 35. son bölümle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünde Esat, ’e büyük bir sürpriz planlıyor. Son bölümün televizyondaki gösterimini izleyemeyenler “ son bölüm izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TRT1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm izleme linki ve diğer tüm detaylar.

Masumlar Apartmanı 35. son bölümle TRT1 ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "Masumlar Apartmanı son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE

TRT1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm izleme linki ve özetten detaylar şöyle;



Aşağıdaki link vasıtasıyla Masumlar Apartmanı 35. bölümün tamamını izleyebilirsiniz…

https://www.trtizle.com/diziler/masumlar-apartmani



MASUMLAR APARTMANI 35. BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han'ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar. Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir.



İnci'yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır. Esat, Han ve İnci'nin yardımlarıyla Gülben'e büyük bir sürpriz planlar.



Ege'nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman'ın başını derde sokar. Naci'yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır.

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Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Esat, Gülben’e büyük bir sürpriz planlıyor
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