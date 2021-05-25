Sadakatsiz sezon finali fragmanını yayınladı! Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan dizinin bu hafta yayın akışında yer almıyor oluşu dikkatleri üzerine çekerken dizi yayınladığı yeni bölüm fragmanıyla yeni bölüm tarihini açıkladı. Bu kapsamda akşam saatlerinin de yaklaşmasının ardından "Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok, sezon finali mi yapıyor?" soruları gündeme taşındı. Yayınlanan fragman akıllardaki bu soruların yanıtını da vermiş oldu. Buna göre; Bu hafta Sadakatsiz yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?