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Giriş Tarihi: 25.5.2021 22:26 Son Güncelleme: 25.5.2021 22:34

bu hafta yok mu, neden yok? dizisi Sadakatsiz sezon finali mi yapıyor, yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz bu hafta yok mu, neden yok? Kanal D dizisi Sadakatsiz sezon finali mi yapıyor, yeni bölüm ne zaman?

ekranlarında yayınlanmakta olan dizisi 30. Yeni bölüm fragmanı ile beraber sezon finali yapacağını duyurdu. Her hafta Çarşamba akşamı ekranlara gelen yapımın bu hafta Kanal D yayın akışında yer almıyor oluşu izleyenlerin ilgisini çekerken yayıncı kuruluşun yayınladığı fragman ise izleyenleri şoke etti. Bu noktada ise “Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok, sezon finali mi yapıyor?” soruları yanıt aramaya başladı. Dizide son olarak Derin’in Asya’ya karşı yaptığı hamleler elinde patlamış ve herkesten sakladığı sırrı açığa çıkmıştı. Gözler yapımın sezon finali bölümüne çevrildi. Buna göre; Sadakatsiz bu hafta yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Sadakatsiz sezon finali fragmanını yayınladı! Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan dizinin bu hafta yayın akışında yer almıyor oluşu dikkatleri üzerine çekerken dizi yayınladığı yeni bölüm fragmanıyla yeni bölüm tarihini açıkladı. Bu kapsamda akşam saatlerinin de yaklaşmasının ardından "Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok, sezon finali mi yapıyor?" soruları gündeme taşındı. Yayınlanan fragman akıllardaki bu soruların yanıtını da vermiş oldu. Buna göre; Bu hafta Sadakatsiz yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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SADAKATSİZ SEZON FİNALİ YAPIYOR!

Her hafta çarşamba akşamı dizi severleri ekrana kitleyen Sadakatsiz dizisinin son olarak 30. bölümü yayımlanmıştı. Dizinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı! Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in sezon finalinin 26 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin sezon final tarihi bir hafta ertelendi.

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SADAKATSİZ YOK MU?

Kanal D yayın akışı ile bu hafta Sadakatsiz'in yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Sezon finali 2 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak.

Son bölümde neler oldu?

Son bölümde Asya'nın geçmişinden biri, yani Asya Günalan karşısına çıkar. Derin ise bunu Volkan ile arasını düzeltmek için fırsata çevirmek ister. Ali'nin doğum gününde Derin'in yapmaya çalıştıkları, herkesten sakladığı sırrını açığa çıkarır.

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Sadakatsiz bu hafta yok mu, neden yok? Kanal D dizisi Sadakatsiz sezon finali mi yapıyor, yeni bölüm ne zaman?
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