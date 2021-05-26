Reyting rekorlarına imza atan dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm ile bu akşam Atv ile izle ekranı üzerinden izleyenleriyle buluşuyor. Her hafta izleyenlerini ekran başına kilitleyen yapımda bu hafta Hızır Ali'nin intikamını almak isteyen Çakırbeyli ailesi yeni hamleleri için plan kurmaya başlıyor. Bu bölümde Hızır Ali komadan çıksada Çakırbeyliler'in düşmanları Hızır Ali'yi hastanede öldürmeye çalışacak. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle ekranını araştırıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 196. Yeni bölüm izleme linki ve detaylar…
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun, Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.
Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.
Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır. Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister.
Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. Son Bölüm Tamamı (25 Mayıs 2021 Salı) Full izle! Herkes ölecek: Hızır'dan intikam savaşı