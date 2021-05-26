İnstagram Arama Geçmişi Silme - Instagram Hesabında Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

Arama geçmişinizi temizlemeden önce bilmeniz gereken bazı durumlar var. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde arama bölümünüzdeki arattığınız hesapların tümü silinecektir. Dolayısıyla takip etmediğiniz ama sürekli incelediğiniz hesapları bir yere yazmanız sizin için daha iyi olacaktır. Ayrıca arama geçmişini silseniz bile sürekli baktığınız hesapların 'öneriler' sekmesinde karşınıza çıkabileceğini de unutmayın.

İnstagram Arama Geçmişi Silme

İnstagram'da arama geçmişi silme işleminizi telefonunuzdan yapabileceğiniz gibi eğer İnstagram hesabınıza bilgisayarınızdan giriş yapıyorsanız bilgisayarınızdan da arama geçmişinizi temizleyebilirsiniz. Biz bu yazımızda hem telefondan İnstagram arama geçmişi temizleme hem de bilgisayarda İnstagram arama geçmişi temizleme aşamalarını tek tek, ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Teknolojinin gelişmesiyle artık nerdeyse herkeste akıllı telefonlar bulunuyor. İnstagrama en çok girişte bu akıllı telefonlardan başlıyor. Bu sebeple ilk olarak telefonda İnstagram arama geçmişi silme konusundan bahsedeceğiz.

* İlk olarak telefonunuzdan İnstagram uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın.

* Daha sonra hesabınızın göründüğü bölüme yani profil sayfanıza gelin. Sonra sağ üst köşede üç çizgi göreceksiniz. Sağ üst köşede gördüğünüz üç çizgiye tıklayarak ayarlar seçeneğine gelin.

* Ayarlar menüsüne geldiğinizde 'güvenlik' sekmesini göreceksiniz. Bu sekmeye tıkladıktan sonra en alt kısımda bulunan 'arama geçmişini temizleme seçeneğine basınız.

* Bu aşamayı gerçekleştirdiğinizde daha önce arattığınız hesaplar karşınıza çıkacak. Silmeyi istediğiniz hesapların sağ yanında çarpı işaretleri göreceksiniz. Eğer isterseniz bu çarpı işaretlerine tek tek basarak silmek istediğiniz hesapları tek tek silebilirsiniz ya da tümünü temizle seçeneğine basarak İnstagram arama geçmişinizin tümünü silebilirsiniz.

Telefonda İnstagram arama geçmişi nasıl silinir sorusunu cevapladıktan sonra bilgisayarlarda da İnstagram arama geçmişi silme konusunu da inceleyelim. Bilgisayarda İnstagram kullanma sayısı azalmış olsa da hala birçok insan bilgisayardan İnstagrama giriş yapıyor. Özellikle bilgisayarla çalışan insanların çalışırken bilgisayarlarının arka sekmelerinde İnstagram gibi sosyal medya platformları açık durumda oluyor. Şimdi de bilgisayarda arama geçmişi silme konusunu ayrıntılı bir şekilde anlatalım.

1) İlk olarak, bilgisayarınızdan İnstagram uygulamasını açınız. Daha sonra İnstagram hesabınıza giriş yapın.

2) Daha sonra sağ üst tarafta 'profil' sekmesi göreceksiniz. Bu sekmeye tıklayınız.

3) Açılan sayfa sizin profil sayfanız olacak. Kendi profil sayfanıza geldiğinizde 'profili düzenle' seçeneğiyle karşılaşacaksınız. Bu seçeneğe tıklayınız.

4) Profili düzenle seçeneğinde girdiğinizde yeni bir sayfa açılacak. Açılan bu sayfada çeşitli kategoriler ile karşılaşacaksınız. Sol tarafta yer alan bir menü kısmı karşınıza gelecek. Bu menü kısmına karşınıza geldiğinde 'gizlilik ve güvenlik' seçeneği göreceksiniz. Bu 'gizlilik ve güvenlik' seçeneğine tıklayınız.

5) Gizlilik ve güvenlik sayfasına girdiğinizde an alt kısımda 'hesap verileri' sekmesini göreceksiniz. Bu 'hesap verileri' adının altında 'hesap verileri görüntüle' seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe tıklayınız. Bu sayfaya da tıkladığınızda hesap verilerinizle alakalı çok fazla işlem yapabileceğinizi göreceksiniz. Kategorize edilmiş birden fazla işlem seçeneği ile karşılaşacaksınız.

6) Bu sayfanın en alt kısmında yer alan 'arama geçmişi' sekmesi altında yer alan 'tümünü gör' seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe tıklamanız gerekiyor. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra karşınıza bütün arama geçmişinizin olduğu bir sayfa açılacak.

7) Önünüze açılan bu sayfada 'arama geçmişi temizle' sekmesini göreceksiniz. Bu sekmeye tıkladığınız zaman karşınıza 'emin misin?' sorusu gelecek. Bu soruya 'evet, eminim.' Yanıtını verdikten sonra bütün arama geçmişinizi temizlemiş olacaksınız.

Yukarıda görmüş olduğunuz yazımızda İnstagramda arama geçmişi nasıl silinir? Sorusunun cevabını verdik. Yazımızda da okumuş olduğunuz gibi arama geçmişi silmek hiç zor bir şey değildir. Ayrıca Android veya İos telefonlar da İnstagram'da arama geçmişi silme konusunda pek farklılık göstermemektedir ve gerçekten çok basit bir şekilde arama geçmişinizi temizleyebilirsiniz. Bilgisayarla İnstagram silme konusunu biraz daha komplike olsa da o da gördüğünüz gibi zor değildir. Fakat bilgisayar ile işlem sayısı biraz daha fazla ve meşakkatli olabilir. Ama bilgisayarla İnstagram'da arama geçmişi de telefonda arama geçmişi temizleme gibi kafa karıştıracak zorlukta değildir. Eğer yukarıdaki yazımızı dikkatli bir şekilde okuyup uygularsanız İnstagram'da arama geçmişinizi silme konusunda hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacağınıza eminiz.

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