İnstagram beğeni sayısı gizleme nasıl yapılır? İnstagram'da beğeni sayısını gizleme özelliği aktif edildi

Beğeni sayısı gizleme özelliği hakkındaki kararı şirketin küresel kullanıcı tabanına duyurmasıyla, bu özellikle tüm kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Instagram, bu projeyi yıllardır geliştirilmekte olduğunu, ancak COVID-19 salgını ve Facebook tarafında gerekli müdahale çalışması nedeniyle öncelikleri kaldırdığını paylaştı.

Başlangıçta, Facebook'un sosyal ağlarında beğeni sayılarını gizleme fikri, kullanıcıların deneyimini baskı altına almaya odaklanmıştı. Şirketin bu özelliği getirme amacına göre, kullanıcılar "popüler" olarak kabul edilebilecek kadar beğeni almak için uğraşıyorlardı.