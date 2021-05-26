Ekranların reyting rekorlarına imza atan dizisi Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek öldü mü, Nurettin Sönmez diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Gibi sorular bu akşam milyonlarca izleyenin gündemine geliyor. İntikam almak üzere Togay'ın karşısına dikilen Bamsı'nın ağır bir şekilde yaralanmasının ardından diziseverler ünlü oyuncunun dizideki akıbetine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Buna göre; Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi, Nurettin Sönmez Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı, neden çıktı? Bamsı Beyrek tarihte nasıl ve ne zaman öldü? İşte dizinin 60. Bölümüne ilişkin detaylar…
KURULUŞ OSMAN BAMSI ÖLDÜ MÜ?
Kuruluş Osman'ın 60'ıncı bölümünde; bir yanda Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğünü yapılırken, diğer yanda Togay obaya baskın yapmak için plan kuruyor.Yeni bölümde Osman Bey ile yaptığı anlaşmayı bozmaya karar veren Togay, Domaniç yaylasına göçen Kayı obasına saldırı düzenleyecek. Burada Bamsı Bey'le karşı karşıya gelen Togay, Bamsı Bey'i ağır yaralayacak."Şimdi intikam vaktidir" diyerek Togay'ın karşısına dikilen Bamsı Bey, Togay tarafından yaralanırken; fragmanda Togay'ın "Osman'a bir baba acısı daha yaşatayım" sözleri dikkat çekiyor.
Nurettin Sönmez'in canlandırdığı karakterin akıbetinin bu akşam yayınlanan bölümle belli olması bekleniyor.
BAMSI KİMDİR?
Bamsı Alp'in Bamsı Beyrek'ten esinlendiği düşünülmektedir. Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.
Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.
BAMSI BEYREK TARİHTE NASIL ÖLDÜ?
Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir. İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek'in kendisi İç Oğuz'dan olup karısı Dış Oğuz'dandır. Dış Oğuz beyleri Beyrek'i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek'i yaralar.