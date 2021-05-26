Organize İşler filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Organize İşler konusu ne oyuncuları kim?

Türk komedi yapımları arasında yer alan Organize İşler filmi konusu ve oyuncuları ilgi görüyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Tolga Çevik ve Yılmaz Erdoğan'ın yer aldığı yapımda kahkaha dolu anlara hazır olun. 2015 yılında vizyona giren ve günümüzde de ilgi gören yapımın konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde merak konusu oluyor. Peki Organize İşler konusu ne oyuncuları kim? Organize İşler filmi nerede çekildi?
Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır.
Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.
Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)
Tolga Çevik (Süpermen Samet)
Demet Akbağ (Nuran Ocak)
Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)
Özgü Namal (Umut Ocak)
Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)
Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)
Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)
Öner Erkan (Silvio)
Ebru Akel (Nilüfer)
Başak Köklükaya (Nergis)
Berfin Erdoğan (Nazlı)
Salih Kalyon (Cemil)
Cezmi Baskın (İzzet Ayna)
Nazmi Kırık (Hıdır Duralmaz)
Neslihan Yeldan (Lalezar)
Filmin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde, Beykoz'da ve İzmir Ege mahallesinde gerçekleşmiştir.