Geçen hafta 30.son bölüm ile ekranlara gelen Sadakatsiz yeni bölüm 26 Mayıs bu akşam bekleniyordu. Ancak kanalın yayın akışında dizinin tekrar bölümün yer alacağı görülüyor. Hal böyle olunca; "Sadakatsiz neden yok?", "Sadakatsiz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?" gibi soruların yanıtları araştırılır hale geldi. 26 Mayıs 2021 Kanal D yayın akışı diziye dair bilgiler!
SADAKATSİZ 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Asya Günalan'ın gelişi, Asya'nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya'ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Ali'nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?
Asya, geçmişte kendi anne ve babasının hataları yüzünden hala çektiği sıkıntıları Volkan ile paylaşıyor. Bu durumları Ali'nin de yaşamasını istemediğini ve bu yüzden anne babalık konusunda daha sağlıklı davranmaları gerektiğini söylüyor!Derin, tehlikeli hamleler yapmaya devam ediyor. Asya Günalan'ın odasına giren Derin, onun çantasındaki mektupları ele geçiriyor.Volkan'ı kaybetme korkusuyla yapmadığı şey kalmayan Derin, yine hedefine Asya'yı alıyor. Bu defa da Ali'nin doğum gününe gelerek eski anıları Asya'nın gözüne sokmaya başlıyor ancak bu defa haddini aşıyor!
SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de...
SADAKATSİZ BU HAFTA YOK MU?
Sadakatsiz dizisinin son olarak 30. bölümü yayımlanmıştı. Dizinin merakla beklenen 31. bölüm fragmanı da henüz paylaşılmadı. Öte yandan 26 Mayıs Çarşamba akşamı seyirciyle buluşması beklenen dizinin yeni bölümü Kanal D yayın akışında yer almadı. Bunu yerine, çarşamba akşamı 20:00'de Sadakatsiz tekrar bölümünün olacağı belirtildi. Konu hakkında şu an bir açıklama yapılmış değil.
KANAL D YAYIN AKIŞI LİSTESİ 26 MAYIS ÇARŞAMBA - TIKLAYINIZ