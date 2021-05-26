Yeşil Yol filmi konusu ne? Yeşil Yol filmi oyuncuları kimler?

YEŞİL YOL FİLMİ KONUSU

Edgecomb, hikâyesini anlatırken bir huzur evinde yaşamaktadır ve hapishanedeki görevinin üzerinden yıllar geçmiştir. Edgecomb' un hapishanedeki görevi, hücrelerinden alınan idam mahkûmlarını elektrikli sandalyenin bulunduğu ölüm odasına kadar olan bir millik yeşil yoldan götürmektir.

Edgecomb yıllar boyunca bu yoldan sayısız idam mahkûmu nakleder. Ama hiçbirisi onu John Coffey kadar etkilemez. Oldukça iri yarı biri olan Coffey, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkûm olmuştur. Ürkütücü görünümünün aksine oldukça duygulu ve karmaşık bir iç dünyası olan Coffey, bazı doğaüstü güçlere sahiptir.

YEŞİL YOL FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Yeşil Yol filmi 1999 yılında çekilmiştir.

YEŞİL YOL FİLMİ OYUNCULARI

Tom Hanks Paul Edgecomb

David Morse Brutus 'Brutal' Howell

Bonnie Hunt Jan Edgecomb

Michael Clarke Duncan John Coffey

James Cromwell Hal Moores

Michael Jeter Eduard 'Del' Delacroix

Graham Greene Arlen Bitterbuck

Doug Hutchison Percy Wetmor