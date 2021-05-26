Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Yeşil Yol filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. 1999 yılında çekilen film gişe rekorları kıran yapımda Stephan King'in romanından uyarlanmıştır. Filmde İri yarı biri adam olan John Coffey, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkûm olmuştur. Doğaüstü güçleri vardır ve mucizeler yaratmaktadır. Peki Yeşil Yol filmi konusu ne? Yeşil Yol filmi oyuncuları kimler?
Edgecomb, hikâyesini anlatırken bir huzur evinde yaşamaktadır ve hapishanedeki görevinin üzerinden yıllar geçmiştir. Edgecomb' un hapishanedeki görevi, hücrelerinden alınan idam mahkûmlarını elektrikli sandalyenin bulunduğu ölüm odasına kadar olan bir millik yeşil yoldan götürmektir.
Edgecomb yıllar boyunca bu yoldan sayısız idam mahkûmu nakleder. Ama hiçbirisi onu John Coffey kadar etkilemez. Oldukça iri yarı biri olan Coffey, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkûm olmuştur. Ürkütücü görünümünün aksine oldukça duygulu ve karmaşık bir iç dünyası olan Coffey, bazı doğaüstü güçlere sahiptir.
Yeşil Yol filmi 1999 yılında çekilmiştir.
Tom Hanks Paul Edgecomb
David Morse Brutus 'Brutal' Howell
Bonnie Hunt Jan Edgecomb
Michael Clarke Duncan John Coffey
James Cromwell Hal Moores
Michael Jeter Eduard 'Del' Delacroix
Graham Greene Arlen Bitterbuck
Doug Hutchison Percy Wetmor