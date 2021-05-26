Yulduz Rajabova kimdir, nereli? Ünlü oyuncu Yulduz Rajabova kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Yulduz Rajabova hayatı ile ilgili araştırmalar hız kazanıyor. Milyonların sevgisini kazanan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Kutlubike karakteriyle dikkat çeken Yulduz Rajabova 1987 yılında Özbekistan'da doğmuştur. 2021 yılında Türkiye-Özbekistan ortak yapımı #MendirmanCelaleddin adlı dizinin kadrosunda başrol oyuncusu olarak yer alan oyuncu geçmişte Khazon, Virüs, Hamroh, Scorpion, 2000 Songs of Farida gibi projelerde yer aldı.

YULDUZ RAJABOVA KİMDİR?

Özbek sinema ve dizi film oyuncusu olan Yulduz Radjabova 1987 yılında Özbekistan'da doğdu.

Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü mezunu olan Radjabova 2013 yılından itibaren Özbekistan'da birçok film ve dizide rol aldı.

2021 yılında Türkiye-Özbekistan ortak yapımı #MendirmanCelaleddin adlı dizinin kadrosunda başrol oyuncusu olarak yer alan oyuncu geçmişte Khazon, Virüs, Hamroh, Scorpion, 2000 Songs of Farida gibi projelerde yer aldı.

Radjabova, verdiği bir röportajda özel hayatına ilişkin "Çok sevgili adayı var. Mesleğime saygı duyan biriyle evlenmek istiyorum. Saygılı, güçlü ailelere ve iş adamlarına sahip kadınları kıskanıyorum. Henüz evlenmeyi düşünmüyorum" yanıtını vermiştir.

Ayrıca oyuncu, Burak Özçivit ile aynı projede yer almayı istediğini de belirtmiştir.