



AKREP 23. BÖLÜM ÖZETİ

Ahmet, Efe'yi üzerine salan kişinin kim olduğunu öğrenmek için Ferda'ya baskı yaparken, Efe hastanede yaşam savaşı vermektedir. Merve, Efe'nin başına gelenlerden ötürü Perihan ve Ferda'yı suçlar. Ancak ne Perihan'ın ne Ferda'nın durmaya niyeti vardır ve bu kez Ahmet'i yavaş yavaş ölüme götürecek bir yol seçerler. Perihan, Ahmet'i ortadan kaldırmak için Ferda'ya zehir verir ve Ahmet'e zehri içirmesini tembihler. Böylelikle arkalarında hiçbir delil bırakmadan Ahmet'in hayatına son vereceklerdir.