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Giriş Tarihi: 27.5.2021 19:10

28. yeni bölüm izle! ile Alev Alev son bölümü ile ekranlara geliyor

Alev Alev 28. yeni bölüm izle! Show Tv ile Alev Alev son bölümü ile ekranlara geliyor

ekranlarında bir süredir yayınlanmakta olan dizisi 28. Final bölümü izle ekranı ile bu akşam izleyenlerinin gündemine geliyor. Yabancı bir diziden uyarlama olan ve başrollerinde Dilan Çiçek Deniz, Demet Evgar, Hazar Ergüçlü gibi ünlü oyuncuların bulunduğu yapımda bu hafta Cemre ile Ozan evlenirken öte yandan Rüya ve Ömer ise bebek sevinci yaşıyor. Son kez televizyon ekranlarına gelecek olan yapımın yeni bölümünü internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Alev Alev yeni bölüm Show Tv canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Alev Alev 28. Yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

Her hafta Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşan Alev Alev final bölümü ile bu akşam Show Tv'de son kez izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Yapımın son bölümünde yine izleyenlerini şoke edecek türde gelişmeler yaşanırken bu noktada Alev Alev yeni bölüm tamamı izle araştırmaları başladı. İşte Alev Alev 28. Yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

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ALEV ALEV 28. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ömer'in yakalaması sonrasında Çelebi yolun sonuna gelir. Yaptığı onca kötülüğün cezasını ödemeye başlayacaktır. Cemre korkmadan yeni hayatını kurmak için adımlar atmaya başlarken, Hanım'ın kocasının hapisten çıkması büyük bir paniğe yol açar. Çiçek'in beklenmedik hamlesi ile İskender ve Çiçek'in imkansız aşkı son sınavını verir. Rüya'nın verdiği müjde Ömer başta olmak üzere herkesi mutlu eder. Altan ve Tomris arasındaki aşk filizlenirken, Tomris'in Çiçek'le yüzleşmesi Çiçek'in kaderini sonsuza dek değiştirir. Sarnıç yangınının külleri sönmek, herkesin hayatını kaplayan dumanı ise tamamen dağılmak üzeredir.

Aşağıdaki link ile Alev Alev son bölümünün tamamını tek parça izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/alev-alev/2754

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Alev Alev 28. yeni bölüm izle! Show Tv ile Alev Alev son bölümü ile ekranlara geliyor
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