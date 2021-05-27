Her hafta Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşan Alev Alev final bölümü ile bu akşam Show Tv'de son kez izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Yapımın son bölümünde yine izleyenlerini şoke edecek türde gelişmeler yaşanırken bu noktada Alev Alev yeni bölüm tamamı izle araştırmaları başladı. İşte Alev Alev 28. Yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…
Ömer'in yakalaması sonrasında Çelebi yolun sonuna gelir. Yaptığı onca kötülüğün cezasını ödemeye başlayacaktır. Cemre korkmadan yeni hayatını kurmak için adımlar atmaya başlarken, Hanım'ın kocasının hapisten çıkması büyük bir paniğe yol açar. Çiçek'in beklenmedik hamlesi ile İskender ve Çiçek'in imkansız aşkı son sınavını verir. Rüya'nın verdiği müjde Ömer başta olmak üzere herkesi mutlu eder. Altan ve Tomris arasındaki aşk filizlenirken, Tomris'in Çiçek'le yüzleşmesi Çiçek'in kaderini sonsuza dek değiştirir. Sarnıç yangınının külleri sönmek, herkesin hayatını kaplayan dumanı ise tamamen dağılmak üzeredir.
Aşağıdaki link ile Alev Alev son bölümünün tamamını tek parça izleyebilirsiniz.
https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/alev-alev/2754