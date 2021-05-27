Bir Zamanlar Kıbrıs 8. bölüm izle! Bir Zamanlar Kıbrıs final mi yapacak?

Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümde İnci Sampson'u bağlayarak kaçmayı başarır. Kemal'le bir araya geldikten sonra kaçmaya hazırlanırlar. Ancak bu sırada EOKA çevirmesine yakalanırlar. Bir Zamanlar Kıbrıs 8. bölüm fragmanı Derelilerin EOKA'nın silahının ucunda olduğu gerilim dolu bir anda son bulur. Dereli ailesi EOKA'dan kaçabilecek mi sorusunun yanıtı bu akşam TRT'de. Bir Zamanlar Kıbrıs 8. bölüm izle!

BİR ZAMANLAR KIBRIS 8. BÖLÜM FRAGMANI

8. bölüm fragmanında Dereli ailesinin kaçış mücadelesinin yanı sıra Ankaralı'nın esir çocukları kurtarmak için çabaladığı görülüyor. Ankaralı ve Mücahitler çocukları kurtarmak için çabalar. Rauf Denktaş ise Buzhane baskını zaferinin ardından Ankara'ya gitmeye hazırlanır. Fragmanın en dikkat çeken kısmı ise Dereli ailesinin Rum tarafından kaçış mücadelesinde EOKA'nın kurşunlarıyla burun buruna geldiği sahne oldu.