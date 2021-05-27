Bir Zamanlar Kıbrıs 8. bölüm izle! Bir Zamanlar Kıbrıs final mi yapacak?

Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümde İnci Sampson'u bağlayarak kaçmayı başarır. Kemal'le bir araya geldikten sonra kaçmaya hazırlanırlar. Ancak bu sırada EOKA çevirmesine yakalanırlar. Bir Zamanlar Kıbrıs 8. bölüm fragmanı Derelilerin EOKA'nın silahının ucunda olduğu gerilim dolu bir anda son bulur. Dereli ailesi EOKA'dan kaçabilecek mi sorusunun yanıtı bu akşam TRT'de. Bir Zamanlar Kıbrıs 8. bölüm izle!
BİR ZAMANLAR KIBRIS 8. BÖLÜM FRAGMANI
8. bölüm fragmanında Dereli ailesinin kaçış mücadelesinin yanı sıra Ankaralı'nın esir çocukları kurtarmak için çabaladığı görülüyor. Ankaralı ve Mücahitler çocukları kurtarmak için çabalar. Rauf Denktaş ise Buzhane baskını zaferinin ardından Ankara'ya gitmeye hazırlanır. Fragmanın en dikkat çeken kısmı ise Dereli ailesinin Rum tarafından kaçış mücadelesinde EOKA'nın kurşunlarıyla burun buruna geldiği sahne oldu.
BİR ZAMANLAR KIBRIS FİNAL Mİ YAPACAK?
Dizide İnci karakterine hayat veren Pelin Karahan, dizinin birkaç bölüm sonra sezon finali yapacağını duyurdu. 2 ay önce yayınlanmaya başlayan dizi için final kararı gözükmüyor. Ancak dizi önümüzdeki haftalarda sezon finali verecek ve yeni sezonla kaldığı yerden devam edecek.
BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜM (7. BÖLÜM) ÖZETİ
Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümünde Rauf, Kemal ve Ankaralı Mücahitlerle birlikte Makarios ve Sampson'un planlarını boşa çıkarır. Ruf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük Kıbrıs Türklerinin ileri gelenlerini bir araya toplar. İki lider, yeni bir devlet yapılanmasının temellerini atmayı planlamaktadır. KGB, Şef ve Efsane'ye suikast düzenler. Lefkoşa'nın Rum tarafında esir hayatı yaşayan İnci, kızı Müge ile birlikte özgürlüğüne kavuşmak için çabalar.
BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Denktaş'ın mücahitler ve Ankaralı ile beraber yeni bir planı vardır. Kemal de bu plana abluka altındaki Lefkoşa'da imkansızlıklarla yaptığı havan topları ile yardım eder. Makarios hükümetinin gasp etmiş olduğu Buzhane'ye düzenlenen baskında zulüm altındaki halk bir olur ve büyük bir zafere doğru yolculuk başlar.
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