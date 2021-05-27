



Kemal ise İnci ve Müge'nin izine ulaşmıştır ne pahasına olursa olsun Rum tarafına geçip onları oradan çıkartacaktır. Bu ölüm görevinde en büyük yardımcısı Bereli olacaktır. Aile sonunda bir araya gelmeyi başaracaktır. Fakat Rum tarafından çıkıp imkansızı başarabilecekler midir?