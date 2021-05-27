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Giriş Tarihi: 27.5.2021 23:10 Son Güncelleme: 27.5.2021 23:10

son bölüm izle! Yüzbaşı , Erenköy mücahitleri ile tanışıyor

Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm izle! Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Erenköy mücahitleri ile tanışıyor

ekranlarında her hafta Perşembe günleri yayınlanan dizisi 8. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Yüzbaşı , Erenköy mücahitleri ile tanışıyor. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TRT1 ile Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm izleme linki ve son bölüm özetinden detaylar.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 8. Bölümüyle TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler "Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜM İZLE

TRT1 ile Bir Zamanlar Kıbrıs 8. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/bir-zamanlar-kibris



BİR ZAMANLAR KIBRIS 8. BÖLÜM ÖZETİ

Bir Zamanlar Kıbrıs'ta Cengiz Topel ve Erenköy mücahitleri ile tanışma zamanı. Kıbrıs'ın Çanakkale destanı olarak bilinen Erenköy direnişine giden yol açılıyor. Buzhane baskını zaferinden sonra Lefkoşa'daki halk Rauf Denktaş, Ankaralı, Kemal Dereli ve Mücahitler sayesinde rahat bir soluk almıştır. Şimdi sırada Rauf Denktaş'ın, Ankara'ya yolculuğu vardır.



Kemal ise İnci ve Müge'nin izine ulaşmıştır ne pahasına olursa olsun Rum tarafına geçip onları oradan çıkartacaktır. Bu ölüm görevinde en büyük yardımcısı Bereli olacaktır. Aile sonunda bir araya gelmeyi başaracaktır. Fakat Rum tarafından çıkıp imkansızı başarabilecekler midir?



Ankaralı ise Sandy'nin Britanya'daki ölümle tehdit edilen kardeşlerini kurtarmak için verdiği sözü yerine getirmek için, imkansız bir operasyonla kurtarmak zorundadır. Ankaralı, Sandy'nin kardeşlerini kurtarabilecek midir?

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Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm izle! Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Erenköy mücahitleri ile tanışıyor
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