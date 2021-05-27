Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 8. Bölümüyle TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler "Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
TRT1 ile Bir Zamanlar Kıbrıs 8. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
Bir Zamanlar Kıbrıs'ta Cengiz Topel ve Erenköy mücahitleri ile tanışma zamanı. Kıbrıs'ın Çanakkale destanı olarak bilinen Erenköy direnişine giden yol açılıyor. Buzhane baskını zaferinden sonra Lefkoşa'daki halk Rauf Denktaş, Ankaralı, Kemal Dereli ve Mücahitler sayesinde rahat bir soluk almıştır. Şimdi sırada Rauf Denktaş'ın, Ankara'ya yolculuğu vardır.
Kemal ise İnci ve Müge'nin izine ulaşmıştır ne pahasına olursa olsun Rum tarafına geçip onları oradan çıkartacaktır. Bu ölüm görevinde en büyük yardımcısı Bereli olacaktır. Aile sonunda bir araya gelmeyi başaracaktır. Fakat Rum tarafından çıkıp imkansızı başarabilecekler midir?
Ankaralı ise Sandy'nin Britanya'daki ölümle tehdit edilen kardeşlerini kurtarmak için verdiği sözü yerine getirmek için, imkansız bir operasyonla kurtarmak zorundadır. Ankaralı, Sandy'nin kardeşlerini kurtarabilecek midir?