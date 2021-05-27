Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Camdaki Kız yeni bölüm izle! Camdaki Kız 7. yeni bölüm tamamı izle!
Giriş Tarihi: 27.5.2021 20:53 Son Güncelleme: 27.5.2021 20:53

yeni bölüm izle! Camdaki Kız 7. yeni bölüm tamamı izle!

Camdaki Kız yeni bölüm izle! Camdaki Kız 7. yeni bölüm tamamı izle!

ekranlarında yayınlanmakta olan yeni bölüm izle ekranı ile sevenlerinin gündemine geliyor. 7. Bölümü ile bu akşam televizyon ekranlarına gelecek yapımda Sedat ve Canan yeniden bir araya gelirken öte yandan Sedat ani bir atakla düğün merasimini hızlandırmak üzere hamlelerini yapıyor. Feride, öpücüğün şokunu üstünden atamamışken bu kez de bahçede bulduğu ceket düğmesinin hesabını Nalan’dan soracak. Yapımı internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Camdaki Kız 7. Yeni bölüm izle araştırmasına çıktı. İşte Kanal D canlı yayın ile Camdaki Kız son bölüm izle ekranı…

Camdaki Kız 7. Bölüm izle ekranı milyonlarca kişinin araştırma konusu haline geldi. Gülseren Buğdayıcıoğlu'nun romanından esinlenilerek kurgulanan ve gerçek bir hayat hikayesini konu edinen yapımın severleri bu akşam internet üzerinden diziyi takip etmek amacıyla Camdaki Kız 7. Yeni bölüm izle ekranını araştırıyor. Dizide bu hafta Sedat ve Nalan'la bir an önce evlenmek istediğini söylerken öte yandan bahçede düşürdüğü düğme ile Nalan'ı büyük bir tehlikeye atıyor. İşte Camdaki Kız yeni bölüm izle ekranı…

Aşağıda yer alan link vasıtasıyla Camdaki Kız dizisi 3. bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/bolumler/camdaki-kiz-son-bolum

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Feride, Nalan'ı Sedat'la gördükten sonra Nalan için yapacakları tam bir felaket olacaktır. Sedat, Cana'ya karşı koyamaz ve tekrar bir araya gelir. Feride, Nalan'a Sedat'la evlenene kadar görüşmeyeceğini söyler. Ancak Sedat, en kısa sürede Nalan'la evlenmek ister. Sedat ve Nalan'ın gizli görüşmesi ise Feride'nin tüm kapıları kapatmasına neden olur.

Camdaki Kız yeni bölüm izle: Feride Nalan’a ne içiriyor? Camdaki Kız Nalan’ın içtiği bitki çayı ne, Nalan neden bayılıyor?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızıyla ilgili yaşadığı olayın etkisinden çıkamayan ve Nalan'a karşı hastalıklı bir korumacılıkla aşırı hareketler sergileyen Feride, Nalan ile Sedat'ın öpüştüğünü görür. Bunun üzerini kontrolü kaybederek Nalan'a daha çok şiddet uygulamaya başlar ve Nalan'ı eve kapatır. Sedat Nalan'a bir türlü ulaşamaz. Tako evdeki gizli AVM'yi keşfeder. Gülcihan ve Döndü, Gülcihan'ın evde saklandığını anlayan Tako'yu alıkoyar. Rafet her yerde Tako'yu arar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Camdaki Kız yeni bölüm izle! Camdaki Kız 7. yeni bölüm tamamı izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA