Aşağıda yer alan link vasıtasıyla Camdaki Kız dizisi 3. bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/bolumler/camdaki-kiz-son-bolum

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Feride, Nalan'ı Sedat'la gördükten sonra Nalan için yapacakları tam bir felaket olacaktır. Sedat, Cana'ya karşı koyamaz ve tekrar bir araya gelir. Feride, Nalan'a Sedat'la evlenene kadar görüşmeyeceğini söyler. Ancak Sedat, en kısa sürede Nalan'la evlenmek ister. Sedat ve Nalan'ın gizli görüşmesi ise Feride'nin tüm kapıları kapatmasına neden olur.