Camdaki Kız yeni bölüm izle: Feride Nalan’a ne içiriyor? Camdaki Kız Nalan’ın içtiği bitki çayı ne, Nalan neden bayılıyor?

Camdaki Kız son bölümünde Feride, kızı Nalan ve Sedat'ın öpüştüğünü görür. Bunun üzerine çileden çıkan Feride, Nalan'a türlü eziyetler eder. Camdaki Kız 7. bölüm fragmanı Feride'nin Nalan'a içirdiği çayla gündeme geldi. Dizinin izleyicileri, Camdaki Kız yeni bölümünde Feride Nalan'a ne içiriyor sorusuna yanıt arıyor. Camdaki Kız Nalan'ın içtiği bitki çayı ne, Nalan neden bayılıyor gibi sorular da merak edilenler arasında yer alıyor. Yeni bölüm fragmanı ve Camdaki Kız yeni bölüm izle!
CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE FERİDE NALAN'A NE İÇİRİYOR?
Sedat'la Nalan'ın öpüştüğünü gören Feride çıldırır ve Nalan'a bunu ödetmek için şiddete başvurur. Bununla da yetinmeyip çeşitli otlardan bir bitkisel karışım hazırlar ve bunu Nalan'a zorla içirir. Ayrıca bu bitki çayıyla Nalan'ın dudaklarını temizler.
CAMDAKİ KIZ NALAN'IN İÇTİĞİ BİTKİ ÇAYI NE?
Nalan'ın ahlakını yitirdiğini ve namusuna zarar verdiğini düşünen Feride, Nalan'ı yeniden ahlaklı yapmaya çabalar. Feride'nin sınırı aşan bu hareketleri sonucu Nalan fenalaşır. Çayı içtikten sonra bayılan Nalan'ı Muzo bulur. Camdaki Kız Nalan'ın içtiği bitki çayı içeriğinde ne olduğu ise bu akşam dizi yayınladığında belli olacak.
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kızıyla ilgili yaşadığı olayın etkisinden çıkamayan ve Nalan'a karşı hastalıklı bir korumacılıkla aşırı hareketler sergileyen Feride, Nalan ile Sedat'ın öpüştüğünü görür. Bunun üzerini kontrolü kaybederek Nalan'a daha çok şiddet uygulamaya başlar ve Nalan'ı eve kapatır. Sedat Nalan'a bir türlü ulaşamaz. Tako evdeki gizli AVM'yi keşfeder. Gülcihan ve Döndü, Gülcihan'ın evde saklandığını anlayan Tako'yu alıkoyar. Rafet her yerde Tako'yu arar.