Camdaki Kız yeni bölüm izle: Feride Nalan’a ne içiriyor? Camdaki Kız Nalan’ın içtiği bitki çayı ne, Nalan neden bayılıyor?

Camdaki Kız son bölümünde Feride, kızı Nalan ve Sedat'ın öpüştüğünü görür. Bunun üzerine çileden çıkan Feride, Nalan'a türlü eziyetler eder. Camdaki Kız 7. bölüm fragmanı Feride'nin Nalan'a içirdiği çayla gündeme geldi. Dizinin izleyicileri, Camdaki Kız yeni bölümünde Feride Nalan'a ne içiriyor sorusuna yanıt arıyor. Camdaki Kız Nalan'ın içtiği bitki çayı ne, Nalan neden bayılıyor gibi sorular da merak edilenler arasında yer alıyor. Yeni bölüm fragmanı ve Camdaki Kız yeni bölüm izle!

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE FERİDE NALAN'A NE İÇİRİYOR?

Sedat'la Nalan'ın öpüştüğünü gören Feride çıldırır ve Nalan'a bunu ödetmek için şiddete başvurur. Bununla da yetinmeyip çeşitli otlardan bir bitkisel karışım hazırlar ve bunu Nalan'a zorla içirir. Ayrıca bu bitki çayıyla Nalan'ın dudaklarını temizler.