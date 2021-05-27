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Giriş Tarihi: 27.5.2021 14:32

gün birincisi ve puan durumu: 27 Mayıs Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu: 27 Mayıs Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Haftanın dördüncü gününde gelinler en yüksek puanı alarak finale yükselmek isterken kaynanalar puan durumlarında belirleyici faktör oluyor. Son olarak Yağnur 20 puanla birinciliği göğüslerken gözler bugünün puan durumları ile birinci olan ismine çevrildi. Buna göre; ve puan durumu açıklandı mı? 27 Mayıs 2021 kim oldu?

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu izleyiciler tarafından gündeme geliyor. Her gün bir kişinin gün birincisi olduğu yarışmada o kişi çeyrek altının da sahibi oluyor. En lezzetli yemekleri yapan gelin yüksek puanları toplayarak büyük ödülün sahibi olurken izleyiciler Gelinim Mutfakta 27 Mayıs gün birincisini ve puan durumlarını araştırıyor. Yarışmacılar bugün kabaklı peynirli çekme böreğin en iyisini yapma peşinde. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı? 27 Mayıs 2021 Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 27 Mayıs puan durumu ile gün birincisi saat 15.30-16.30 arasında açıklanması bekleniyor.

PUAN DURUMU

Yağnur:

Seda:

Esra:

Neslihan:

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Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu: 27 Mayıs Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu?
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