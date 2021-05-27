Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu: 27 Mayıs Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu izleyiciler tarafından gündeme geliyor. Her gün bir kişinin gün birincisi olduğu yarışmada o kişi çeyrek altının da sahibi oluyor. En lezzetli yemekleri yapan gelin yüksek puanları toplayarak büyük ödülün sahibi olurken izleyiciler Gelinim Mutfakta 27 Mayıs gün birincisini ve puan durumlarını araştırıyor. Yarışmacılar bugün kabaklı peynirli çekme böreğin en iyisini yapma peşinde. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı? 27 Mayıs 2021 Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?