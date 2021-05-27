İlayda Çevik son günlerin en popüler ünlüleri arasında bulunuyor. ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisine transfer olan oyuncuyla ilgili olarak İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt aranıyor. Yaklaşık üç sezondur, adı her aile krizinde geçen, Şermin ve Sabahattin'in boşanmalarında uzakta da olsa etkisi büyük olan Betül, babaevine dönerek dengeleri değiştirecek. Peki İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında? Bir Zamanlar Çukurova'nın Betül'ü İlayda Çevik nereli?
Bir Zamanlar Çukurova'da Betül karakteri Şermin Yaman'ın kızı, Demir Yaman'ın kuzenine hayat verecek. Dönemin şartlarında, Paris tozu yutarak Çukurova'ya gelmiş biri olarak sosyal statüsünü bir miktar kibir ile de bezeyen Betül, ortalığın toz duman olduğu günlerde Adana'ya ayak basacak.
İlayda Çevik, 22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ve Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunda oyunculuk üzerine eğitim aldı.
İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında rol aldığı Karagül dizisinde canlandırdığı Maya karakteri ile yaşadı.
Gel Dese Aşk dizisinde Bahar karakterine hayat vermişti.