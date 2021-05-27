İlayda Çevik son günlerin en popüler ünlüleri arasında bulunuyor. ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisine transfer olan oyuncuyla ilgili olarak İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt aranıyor. Yaklaşık üç sezondur, adı her aile krizinde geçen, Şermin ve Sabahattin'in boşanmalarında uzakta da olsa etkisi büyük olan Betül, babaevine dönerek dengeleri değiştirecek. Peki İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında? Bir Zamanlar Çukurova'nın Betül'ü İlayda Çevik nereli?