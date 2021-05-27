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Haberler Medya Haberleri İnstagram'da beğeni sayısını gizleme özelliği aktif edildi! Mayıs güncellemesi ile İnstagram beğeni sayısı gizleme nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 27.5.2021 10:08 Son Güncelleme: 27.5.2021 10:10

İnstagram'da beğeni sayısını gizleme özelliği aktif edildi! Mayıs güncellemesi ile İnstagram beğeni sayısı gizleme nasıl yapılır?

İnstagram beğeni sayısı gizleme nasıl yapılır? Instagram'da beğeni sayısını gizleme özelliği aktif edildi

İnstagram beğeni sayısı gizleme aktif edildi! platformları arasında öne çıkan ve fotoğraf paylaşım uygulaması olan yeni özellik ile gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda deneme aşamasında olduğu iddia edilen beğeni sayısı gizleme özelliğini tüm kullanıcılara açtı. Fotoğraflar ve videolar için ayrı ayrı düzenlenebilen bu ayarın gelmesi sonrası Instagram kullanıcılar, "İnstagram beğeni sayısı gizleme nasıl yapılır" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, İnstagram beğeni sayısı gizleme hakkında bilgiler ve nasıl yapıldığına dair detaylar...

Facebook, 2019'da başlayan önceki testlerin ardından hem Facebook hem de 'daki gönderilerde Beğenileri gizleme seçeneğini kamuya açık bir şekilde sunmaya başladı! İnstagram Beğeni gizleme özelliği yeni güncelleme ile aktif hale getirildikten sonra pek çok kullanıcı, " beğeni sayısı gizleme nasıl yapılır, ayarlar nereden açılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Instagram'ın son güncellemesinin ardından, İnstagram beğeni sayısı gizleme nereden ve nasıl yapılıyor? İnstagram'da beğeni sayısını gizleme özelliği ayarları aşağıda yer alıyor.

İnstagram beğeni sayısı gizleme nasıl yapılır? Instagram'da beğeni sayısını gizleme özelliği aktif edildi

Beğeni sayısı gizleme özelliği hakkındaki kararı şirketin küresel kullanıcı tabanına duyurmasıyla, bu özellikle tüm kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. , bu projeyi yıllardır geliştirilmekte olduğunu, ancak COVID-19 salgını ve Facebook tarafında gerekli müdahale çalışması nedeniyle öncelikleri kaldırdığını paylaştı.

Başlangıçta, Facebook'un sosyal ağlarında beğeni sayılarını gizleme fikri, kullanıcıların deneyimini baskı altına almaya odaklanmıştı. Şirketin bu özelliği getirme amacına göre, kullanıcılar "popüler" olarak kabul edilebilecek kadar beğeni almak için uğraşıyorlardı.

İnstagram beğeni sayısı gizleme nasıl yapılır? Instagram'da beğeni sayısını gizleme özelliği aktif edildi

Özellikle 'da beğeni takibi, insanların daha az otantik bir deneyim olabilecek nüfuz ve kötü şöhret kazanmak için gönderdikleri bir ortam yaratılmasına da neden oldu. Facebook'ta Beğeniler kazanmak veya diğer etkileşim biçimleri, tepki gerektiren kutuplaştırıcı içerik yayınlamakla da ilişkilendirilebileceği Türk ve yabancı teknoloji forumlarında tartışılıyor..

İnstagram beğeni sayısı gizleme nasıl yapılır? Instagram'da beğeni sayısını gizleme özelliği aktif edildi

INSTAGRAM BEĞENİ SAYISI GİZLEME

Beğeni sayısı gizleme özelliği, 'da her fotoğraf için ayrı yapılıyor. Tıpkı, gönderileri yoruma kapatmak için kullanılan gönderinin sağ üst köşesindeki üç nokta üzerinden bu menüye ulaşılabiliyor.

İnstagram beğeni sayısı gizleme nasıl yapılır? Instagram'da beğeni sayısını gizleme özelliği aktif edildi

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İnstagram'da beğeni sayısını gizleme özelliği aktif edildi! Mayıs güncellemesi ile İnstagram beğeni sayısı gizleme nasıl yapılır?
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