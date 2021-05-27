İnstagram'da beğeni sayısını gizleme özelliği aktif edildi! Mayıs güncellemesi ile İnstagram beğeni sayısı gizleme nasıl yapılır?

Facebook, 2019'da başlayan önceki testlerin ardından hem Facebook hem de Instagram'daki gönderilerde Beğenileri gizleme seçeneğini kamuya açık bir şekilde sunmaya başladı! İnstagram Beğeni gizleme özelliği yeni güncelleme ile aktif hale getirildikten sonra pek çok kullanıcı, "Instagram beğeni sayısı gizleme nasıl yapılır, ayarlar nereden açılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Instagram'ın son güncellemesinin ardından, İnstagram beğeni sayısı gizleme nereden ve nasıl yapılıyor? İnstagram'da beğeni sayısını gizleme özelliği ayarları aşağıda yer alıyor.
Beğeni sayısı gizleme özelliği hakkındaki kararı şirketin küresel kullanıcı tabanına duyurmasıyla, bu özellikle tüm kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Instagram, bu projeyi yıllardır geliştirilmekte olduğunu, ancak COVID-19 salgını ve Facebook tarafında gerekli müdahale çalışması nedeniyle öncelikleri kaldırdığını paylaştı.
Başlangıçta, Facebook'un sosyal ağlarında beğeni sayılarını gizleme fikri, kullanıcıların deneyimini baskı altına almaya odaklanmıştı. Şirketin bu özelliği getirme amacına göre, kullanıcılar "popüler" olarak kabul edilebilecek kadar beğeni almak için uğraşıyorlardı.
Özellikle Instagram'da beğeni takibi, insanların daha az otantik bir deneyim olabilecek nüfuz ve kötü şöhret kazanmak için gönderdikleri bir ortam yaratılmasına da neden oldu. Facebook'ta Beğeniler kazanmak veya diğer etkileşim biçimleri, tepki gerektiren kutuplaştırıcı içerik yayınlamakla da ilişkilendirilebileceği Türk ve yabancı teknoloji forumlarında tartışılıyor..
INSTAGRAM BEĞENİ SAYISI GİZLEME
Beğeni sayısı gizleme özelliği, Instagram'da her fotoğraf için ayrı yapılıyor. Tıpkı, gönderileri yoruma kapatmak için kullanılan gönderinin sağ üst köşesindeki üç nokta üzerinden bu menüye ulaşılabiliyor.
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