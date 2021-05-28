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BOZKIR ARSLANI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkıyor.Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır.Bu durumun Cengiz Han'a açıkça savaş ilan etmek olduğunu düşünen ve Celaleddin'in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddini'in zindana atılmasını emreder. Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluşturur.Cengiz Han'ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike'nin hamlesi Türkan Hatun'u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.