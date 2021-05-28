Bozdağ film imzalı tarih dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin 2. Yeni bölüm izle ekranı ile izleyenlerinin araştırma konusu haline geliyor. Atv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi geçtiğimiz hafta ilk bölümünü ekranlara taşımış ve oldukça beğenilmişti. Dizinin ikinci yeni bölümü heyecanla beklenirken bu kasamda Atv canlı yayın ile Bozkır Arslanı Celaleddin 2. Yeni bölüm izle araştırmaları da hız kazandı. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 2. Yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…
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BOZKIR ARSLANI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkıyor.Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır.Bu durumun Cengiz Han'a açıkça savaş ilan etmek olduğunu düşünen ve Celaleddin'in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddini'in zindana atılmasını emreder. Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluşturur.Cengiz Han'ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike'nin hamlesi Türkan Hatun'u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.
atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören yeni tarihi dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', Cuma akşamı 20.00'de ikinci bölümüyle atv ekranında olacak.