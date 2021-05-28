Beynelmilel konusu ve oyuncuları: Beynelmilel filmi konusu ne, oyuncuları ne?

Bu akşam yayınlanacak Beynelmilel konusu ve oyuncuları araştırılıyor. 2006 yılında vizyona giren yapım komedi ve dram türündedir. Sırrı Süreyya Önder ve Muharrem Gülmez tarafından yönetilen yapımın Tarsus'ta çekildiği biliniyor. Peki Beynelmilel filmi konusu ne, oyuncuları ne?

BEYNELMİLEL FİLMİ KONUSU NE?

1982 yılında Adıyaman'da bir grup yerel müzisyen, o yıllarda uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağından dolayı geçim sıkıntısına düşerler. Geçinebilmek için buldukları çözüm hepsinin tutuklanmasına yol açar. Yörenin sıkıyönetim komutanı, bu yerel müzisyenleri çağdaş bir orkestraya dönüştürmek isteyince olaylar gelişmeye başlar.

Yöresel orkestradan, kenti ziyaret edecek olan Konsey üyelerinin karşılama töreninde çalmaları istenir. Fakat bu konseyi karşılamayı sadece müzisyenler değil, şehrin genç aktivistleri de büyük bir sabırsızlıkla beklemektedir.

Siyasal bilimler öğrencisi Haydar (Umut Kurt); "Biz çalgıcı adamız. Çalgıcıdan hiç devrimci olur mu, komünist olur mu?" diyen abisi Servet'e (Sırrı Süreyya Önder) kulak asmamakta, Konsey üyelerini karşılamak için bir protesto eylemi hazırlamayı düşünmektedir. Ve bu eylemi gerçekleştirmek için de çağdaş orkestranın şefi Abuzer'in (Cezmi Baskın) kızı, aşklarını birbirlerinden bile gizli tuttukları, Gülendam'dan (Özgü Namal) yardım almaktadır.

Bir yandan sıkıyönetim birimleri ve yöresel orkestra, bir yandan da devrimci gençler tarafından birbirinden habersiz olarak yürütülen bu karşılama hazırlıklarının karışması sonucunda herkesi şaşırtacak olaylar gelişecektir.

BEYNELMİLEL OYUNCULARI KİMLER?

Abuzer Yayladalı - Cezmi Baskın

Gülendam Yayladalı - Özgü Namal

Haydar Arıkan - Umut Kurt

Tekin Yayladalı - Nazmi Kırık

Mahmut Yayladalı - Bahri Beyat

Aydeniz Derya - Meral Okay

Arzum Çilem - Dilber Ay

Binbaşı - Oktay Kaynarca

Yöresel sanatçı - Kahtalı Mıçı

Tekinin oğlu - Cansın Hallaç

Servet Arıkan - Sırrı Süreyya Önder