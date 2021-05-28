Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncusu Emre Kıvılcım kimdir? Emre Kıvılcım kaç yaşında ve nereli?

EMRE KIVILCIM KİMDİR?

Emre Kıvılcım, 2 Eylül 1990 Malatya doğumlu. Kıvılcım, on yaşına kadar memleketi olan Malatya'da yaşamış ve sonrasında yaşamını İstanbul'da devam ettirmiştir. Aynı zamanda Kimya Mühendisi olan ünlü oyuncu, İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine de yüksek lisans eğitimi almış ve oyunculuk ile ilgilenmeye başlamasının ardından mühendis olarak çalışmayı da bırakmıştır.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde burslu olarak bir dönem oyunculuk eğitimi almış ve ilk kez kamera karşısına Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan "Zeytinyağlı Yiyemem Aman" adlı televizyon filmi ile birlikte geçmiştir.