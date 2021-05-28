Malatya doğumlu isim Emre Kıvılcım, ATV ekranlarına Cuma akşamları gelen Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde başrol oyuncusu olarak sevenlerinin karşısına çıkıyor. 10 yaşına kadar memleketi Malatya'da yaşamış olan isim sonrasında yaşamına İstanbul'da devam etmiştir. Kimya Mühendisi olan oyuncu aynı zamanda İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine de yüksek lisans eğitimi almıştır. Bu kapsamda, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncusu Emre Kıvılcım kimdir? Emre Kıvılcım kaç yaşında ve nereli?
EMRE KIVILCIM KİMDİR?
Emre Kıvılcım, 2 Eylül 1990 Malatya doğumlu. Kıvılcım, on yaşına kadar memleketi olan Malatya'da yaşamış ve sonrasında yaşamını İstanbul'da devam ettirmiştir. Aynı zamanda Kimya Mühendisi olan ünlü oyuncu, İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine de yüksek lisans eğitimi almış ve oyunculuk ile ilgilenmeye başlamasının ardından mühendis olarak çalışmayı da bırakmıştır.
Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde burslu olarak bir dönem oyunculuk eğitimi almış ve ilk kez kamera karşısına Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan "Zeytinyağlı Yiyemem Aman" adlı televizyon filmi ile birlikte geçmiştir.
EMRE KIVILCIM'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:
2021 - Bozkır Arslanı Celaleddin (Celaleddin) (TV Dizisi)
2020 9 Kere Leyla (Harun Faruk) (Sinema Filmi)
2019 Kim Daha Mutlu (Kemal) (Sinema Filmi)
2019 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (Sungur) (Sinema Filmi)
2018-Adı: Zehra (Genco Yaman) (TV Dizisi)
2017 Cinayet-i Aşk (Selim) (Sinema Filmi)
2014 Zeytinyağlı Yiyemem Aman (Sinema Filmi)
2014–2017 Elif (Selim Emiroğlu) (TV Dizisi)
CELALEDDİN HARZEMŞAH'IN HAYATI
Celaleddin Harzemşah, görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah Devleti'nin Sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesidir. Celaleddin, sultan babasının ve Türkan Hatun diye hitap edilen babaannesinin arasındaki nüfuz mücadelesinin devleti zayıflattığını ve iki başlılık yarattığını görmektedir. Diğer taraftan huzuruna kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlamıştır. Celaleddin'in büyük görevi Cengiz Han'a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır.
Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır. 'Mendırman Celaleddin', nüfuz mücadelesinin, saltanat kavgalarının, düşman saldırılarının kasıp kavurduğu bir ülkeyi tek başına ayakta tutmaya çalışan bir kahramanın, aslanlar içinde bir aslan olan Celaleddin Harzemşah'ın hikayesidir.