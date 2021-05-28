Ekranların sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Yulduz Radjabova'nın canlandırdığı Kutlubike karakteri dikkat çekiyor. Cuma akşamı ekrana gelen yeni bölümde Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkacak. Bu akşam 2.bölümün yayınlanacak olması dolasıyla Kutlubike'nin tarihteki yeri yeniden gündeme geldi. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlubike kimdir, tarihte var mı? Kutlubike'yi canlandıran Yulduz Radjabova kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkacak. Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır. Bu durumun Cengiz Han'a açıkça savaş ilanı olduğunu düşünen ve Celaleddin'in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddin'in zindana atılmasını emreder. Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluştururken, Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun komutanların kontrolü nedeniyle de karşı karşıya gelir. Cengiz Han'ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike'nin hamlesi Türkan Hatun'u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.
1987 Özbekistan doğumlu olan Radjabova, Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü'nden mezun olmuştur. 2013 yılında oyunculuğa başlayan Radjabova, çok sayıda film ile dizide oynamıştır.
Mendirman Celaleddin/ Jaloliddin (TV Dizisi 2021)
2000 Songs of Farida (Robiya, Sinema Filmi 2020)
Scorpion (Catherine Trammel, Sinema Filmi 2018)
Maqsad(Lieutenant Sabirova, Sinema Filmi 2018)
Hamroh (Sinema Filmi 2017)
Boyvachcha kuyov (Sinema Filmi 2016)
irus (Dizi Film 2016)
Khazon (Sinema Filmi 2013)
Celaleddin'in büyük görevi Cengiz Han'a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır. Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır.
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Yulduz Radjabova tarafından Kutlubike rolü canlandırıyor.