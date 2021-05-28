Bozkır Arslanı Celaleddin Temur Melik kimdir? Temur Melik karakterini canlandıran Sezgin Erdemir kimdir?

SEZGİN ERDEMİR KİMDİR?

1976 İstanbul doğumlu olan Sezgin Erdemir 1,87 boyunda Türk oyuncudur. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik mezunudur. Uzun yıllardır oyunculuk yapan başarılı oyuncu Koçum Benim dizisi ile tanınmaya ve sevilmeye başlamıştır. Koçum benim dizisinin yanı sıra kertenkele (celal rolüyle) yol arkadaşın (prodüktör rolüyle) ve krem dizilerinde toplam 11 dizide rol almıştır.

TEMUR MELİK KİMDİR?

Temur Melik tarihte Moğol istilasına karşı koymuş iki eşsiz kahramandan biridir. Bu Türk kumandanı hayatının son anlarına kadar direnmiş ve trajik bir şekilde şehit edilmiştir.